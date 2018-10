Albert Rivera insta a Pedro Sánchez a acabar con las "humillaciones" en Cataluña

Rivera ha denunciado en Antena 3 que en Cataluña se vive una "situación anómala", porque hay que sufrir agresiones para manifestarse, no se garantiza el recorrido de una manifestación y los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) acorralan a la gente.

Ha instado a los partidos constitucionalistas a ponerse de acuerdo "de una vez todas" y ha pedido al "sanchismo" que entienda ya que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no es el aliado, sino el adversario.

El presidente de Cs ha acusado a Torra de alentar a la violencia de los "comandos separatistas", lo que ha dicho es "inadmisible", y ha expresado su preocupación por que "no se proteja a la mayoría de catalanes no independentistas".

Ha insistido en que "el Gobierno de España ni está ni se le espera" y ha criticado las declaraciones de ayer del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sobre que la jornada estaba siendo "asumible".

"Lo único que le pido a Sánchez es que no se obsesione con el sillón" y que si tiene que convocar elecciones, que lo haga para que España tenga un gobierno fuerte, ha subrayado y ha insistido en la necesidad de aplicar la Constitución.

En su opinión, no se puede permitir que, "por un puñado de votos de ERC o el PDeCAT", no se tomen decisiones en España, no se aplique la Constitución o haya que pedir perdón por ser español.

En este sentido, ha acusado al conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, de ser "el brazo político" de los CDR, ha negado que Cs vaya provocando y ha insistido en que no va a pedir perdón por ser español, reivindicar sus derechos y haber ganado las elecciones en Cataluña.

"Estamos en el mundo al revés, solo pido que el mundo vuelva al derecho, al Estado de Derecho", ha recalcado el líder de Ciudadanos, para quien los españoles ayer fueron humillados al ser "acorralados" en el Parlament.

Un parlamento que, en su opinión, se ha convertido en un "espacio de sedición" y ha citado como prueba de ello que "hoy pretenden votar una resolución para desacatar las decisiones de los jueces".