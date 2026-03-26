Albares anuncia un refuerzo de relaciones comerciales "en materia de energía" con Argelia como principal suministrador de gas natural para España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante su reunión con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune.

Entre líneas El diplomático ha comparecido desde Argel, pero no ha habido ninguna mención a la crisis abierta entre ambos países en 2022 después de que España apoyara el plan marroquí sobre el Sahara Occidental.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reforzado la alianza con Argelia, destacando su papel como "amigo y socio estratégico" de España, especialmente en el suministro de gas natural. Durante su visita, Albares ha subrayado el incremento de las importaciones españolas y ha agradecido la acogida en el país, tras reunirse con el presidente argelino y su homólogo. Esta visita busca superar la crisis de 2022 por el cambio de postura de España sobre el Sáhara Occidental y cobra relevancia ante la subida de precios de energía por el conflicto en Oriente Medio. Ambos países han elogiado el dinamismo de sus relaciones y aspiran a expandir su cooperación en sectores clave. Además, intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales, como la situación en Oriente Medio y la región del Sahel.

Si bien el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado esquivo respecto al último guiño de Irán a España, no ha podido ser más claro con otro país con el que el Gobierno quiere apuntalar su alianza. Se trata de Argelia donde durante su visita este jueves ha subrayado ser "amigo y socio estratégico"con "valores comunes".

En definitiva, halagos a Argelia que, precisamente, es el principal suministrador de gas natural para España y con el que Albares ha anunciado que se refuerzan las relaciones comerciales "en materia de energía". Eso sí, durante su comparecencia desde Argel no ha habido ni rastro de las tensiones del pasado a costa del cambio de postura del Gobierno sobre el Sáhara Occidental.

Albares ha subrayado "el incremento espectacular de las importaciones españolas en los dos últimos años", al tiempo que también ha agradecido a los anfitriones la "excelente acogida" en el país. Unas palabras que llegaban después de que el ministro socialista se haya reunido tanto con el presidente argelino, Abdelamadjid Tebboune, como con su homólogo, Ahmed Attaf.

Una visita con la que el responsable de la diplomacia española pasa página de la crisis abierta en 2022, después de que España apoyase el plan marroquí de autonomía para el Sáhara. También cobra importancia esta cita por el conflicto en Oriente Medio que ha llevado a una subida generalizada de los precios de la energía. Y es que Argelia, tal y como ha recordado Albares, es el mayor exportador de gas en España.

Por otra parte y según recoge Servimedia, desde la Cancillería que lidera Ahmed Attaf han informado de que, tras mantener un encuentro privado, celebraron una sesión de trabajo ampliada con la participación de delegaciones de ambos países. En este contexto, han explicado que ambas partes "elogiaron el notable dinamismo" de las relaciones de cooperación y asociación entre los dos países, especialmente en el sector energético y otros ámbitos económicos.

Asimismo, expresaron su aspiración a lograr "mayores avances en el desarrollo de la asociación bilateral y la expansión de sus áreas clave". Por otra parte, los dos ministros intercambiaron puntos de vista y análisis sobre una serie de cuestiones internacionales y regionales de interés común, en particular la situación de crisis en Oriente Medio, así como los acontecimientos en la región del Sahel y a ambos lados del mar Mediterráneo.

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