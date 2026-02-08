Ahora

Hermetismo en sus Ejecutivos

Silencio total en Rabat y en Argel sobre la reunión en Madrid acerca del Sáhara Occidental

¿Qué está pasando? Tal y como cuentan las autoridades de la capital, el ministro de Exteriores de Mauritania y el de Argelia están reunidos en una conversación que impulsan desde Estados Unidos.

Embajada de EEUU en Madrid donde se celebra la reunión
Hermetismo total en la reunión sobre el Sáhara Occidental. Hermetismo en Argelia y Marruecos, cuyos Ejecutivos no se han pronunciado ni sobre el encuentro ni sobre las posiciones que mantendrán para retomar unas conversaciones que impulsan Estados Unidos.

Y es que desde el sábado están reunidos en Madrid tanto el ministro de Exteriores de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzouk, como el de Argelia, Ahmed Attaf, tal y como cuentan las autoridades de la capital.

Las autoridades saharauis tampoco se han pronunciado sobre el encuentro previsto en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, ni tampoco sobre los miembros de la delegación participantes en la reunión.

Según ha contado a EFE Mohamed Elghet Malainine, experto en asuntos saharauis, este "hermetismo" no es algo nuevo en este tipo de negociaciones y ha estado presente en las anteriores, al igual que en la preparación de las propuestas de los partidos políticos marroquíes en 2006 sobre la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos al año siguiente.

Tal y como dice el experto, solo un partido marroquí hizo público el contenido del memorando enviado al Palacio Real: el Partido Socialista Unificado. Malainine explica que este aislamiento de las partes responde a varias razones, entre las que se encuentra la necesidad de liberarlas de la presión de la opinión pública.

"Si el Polisario acepta primero la visión estadounidense, Argelia se quedará sin carta de presión regional; y si lo hace Argelia, el Polisario -cuyas sedes se encuentran en su territorio- se quedará sin protección", concluye.

Los analistas justifican "la estricta confidencialidad" en la que sería primera toma de contacto entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para establecer una agenda definitiva tras la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que exhorta a entablar conversaciones para solucionar un conflicto que dura medio siglo.

Según Kamel Mansari, director editorial del 'Jeune Independant', la parte marroquí ha presentado una propuesta de autonomía sobre el Sáhara ampliada, algo que la resolución de la ONU menciona para tener en consideración en unas futuras negociaciones.

Tras la aprobación de la resolución en octubre, representantes del Gabinete Real marroquí mantuvieron en noviembre pasado una reunión con los partidos políticos del país, en la que Palacio pidió a las formaciones formular propuestas para actualizar y precisar la iniciativa de autonomía. Desde entonces, tanto los partidos de la coalición gubernamental como los de la oposición parlamentaria han anunciado haber presentado sus planteamientos al Palacio Real, sin revelar su contenido al público.

El propio Palacio ha mantenido la misma reserva, sin ofrecer detalles sobre los elementos concretos de su propuesta actualizada de una autonomía para el Sáhara dentro de las fronteras marroquíes. Por parte de Argelia, se espera que mantenga su compromiso con el principio de autodeterminación, de conformidad con las resoluciones de la ONU, lo que para el Frente Polisario supone la celebración de un referendo que incluya como opciones tanto la propuesta marroquí como la independencia del territorio.

