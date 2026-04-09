Albares advierte contra los "profetas de la guerra": "Nos piden volver atrás, a los valores del momento más tenebroso"

Los detalles El titular español de Exteriores ha alertado desde el Congreso contra los que piden "no avanzar hacia otro orden nuevo sino volver atrás" en relación con los que extienden discursos de violencia y de odio. Ha pedido a los grupos políticos que hoy se posicionen "claramente" en contra de esta guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido de que "estamos ante el mayor ataque a la civilización" entendida desde la paz y el entendimiento.

En su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el ministro ha criticado la "fuerza bruta y arbitrariedad" de la guerra en Oriente Medio. "Esto hay que tenerlo presente en cualquier diagnóstico. No estamos en el cambio de un régimen a otro. No se está decidiendo eso en ningún sitio. Se decide si queremos la paz o el caos. La ley o el abuso", ha espetado Albares.

Un punto en el que también ha lanzado un mensaje a la oposición en España. "En este país también hay profetas de la guerra y la violencia, nos piden volver atrás, volver a los valores del momento más tenebroso. Volver a los momentos a los que dijimos que no volveríamos", ha asegurado.

Albares ha explicado que la política exterior de España tiene tres objetivos claros: cesar los bombardeos sobre Irán y que el alto el fuego incluya a Líbano; Irán tiene que parar sus ataques sobre los países del Golfo y también los de los grupos no estatales de la región; y tercero, tiene que abrirse el Estrecho de Ormuz "sin distinción alguna".

Ha insistido en que España rechaza una guerra "contraria al derecho internacional sobre la que no hemos sido ni informados ni consultados" y ha pedido a los grupos políticos que hoy se posicionen "claramente" en contra de esta guerra.

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