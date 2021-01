Como en todo lo relacionado con la pandemia de coronavirus, el orden de vacunación ha dejado huecos a la picaresca, a la duda y al aprovechamiento de oportunidades por parte de determinados cargos públicos para recibir las primeras dosis antes que otros grupos prioritarios.

El último en sumarse a una lista cada vez más larga ha sido el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villaroya, que este sábado ha presentado su dimisión para "no perjudicar" la imagen de las Fuerzas Armadas.

Tal ha sido el desconcierto que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que no sabía "cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación" en el EMAD".

En total, la cifra llega a la treintena de políticos implicados, de los cuales diez son del PSOE y nueve del PP. La mayoría alegan que, ante el sobrante de vacunas a los primeros grupos prioritarios, les llegó la posibilidad de recibir esa primera dosis.

Pero los políticos no han sido los únicos en vacunarse a destiempo. En la Comunidad Valenciana, unas 150 personas que no tenían prioridad ya se han vacunado. Pese a la intención de Ximo Puig de que estas personas no recibiesen la segunda vacuna, un juzgado obligará a la Consellería a vacunarles.

Las posturas desde PSOE y PP han sido claras, pidiendo responsabilidades a aquellos que hayan recibido estas vacunas e incluso suspendiéndoles de militancia en el caso de los socialistas.

Lo que dice Sanidad

Desde el Ministerio de Sanidad, las premisas han sido claras desde un primer momento. Los grupos de vacunación se irán haciendo públicos a medida que avance el proceso de vacunación en todo el país. Este miércoles, Salvador Illa avanzó que el siguiente "grupo diana" serían las personas mayores de 80 años.

España todavía se encuentra en la primera etapa del plan de vacunación, que se espera que llegará hasta marzo y en el que se inmunizará a unos dos millones y medio de personas.

Los primeros grupos que delimitó Sanidad para recibir las vacunas fueron los siguientes:

1- Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes

2- Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario

3- Otro personal sanitario y sociosanitario

4- Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

Los datos facilitados por el Ministerio mostraban un alto porcentaje de dosis administradas (86,6%) y un todavía pequeño pero creciente número de personas con las dos dosis suministradas (5,87%).

En el caso de las personas que hayan recibido esta primera dosis aunque no les correspondiese, Fernando Simón apostaba por proseguir con la segunda dosis para evitar cometer "dos errores". "Entiendo que las vacunas que hayan podido vacunarse cuando no debían tienen que asumir la responsabilidad, pero desde mi punto de vista consideraría que sería un error cometer dos fallos: vacunar antes de tiempo a gente y no ponerle la segunda vacuna", expresó ante los medios.

Con el paso de las semanas, se irán conociendo más grupos de población y el orden en el que serán vacunados, pero en ningún momento queda establecido que estos cargos deban ser receptores de las primeras dosis, que comenzaron a suministrarse en España el 26 de diciembre.