Afra Blanco, sobre la falta de pisos para estudiantes: "Cuando lo denuncias la respuesta es: 'Es el mercado, amigos'"

La sindicalista expone que más de medio millón de estudiantes necesitan una solución habitacional en la ciudad en la que estudian, pero los altos precios de los pisos y la falta de oferta impiden que puedan acceder a los mismos.

Muchos estudiantes, a pocos días de comenzar el curso universitario, siguen sin contar con un lugar para vivir lo que puede hacer peligrar el inicio de sus clases. "Cuando esto lo vienes denunciando hace tiempo la respuesta que te dan es 'es el mercado, amigos'", señala Afra Blanco.

La sindicalista expone que también sugieren, por ejemplo, vivir en otro sitio. "La cuestión es que estamos hablando de más de medio millón de estudiantes que se tienen que desplazar cada año para estudiar", añade, "y tenemos un enorme problema porque tenemos poco más de 132.000 plazas en colegios mayores y residencias".

Blanco señala que tres de cada cuatro estudiantes tienen que alquilar una habitación. "La pregunta es: si los locales ya no van a ser para los empresarios, si los pisos ya no son para las familias trabajadoras, si las habitaciones ya no van a ser para los estudiantes... porque son para los turistas ¿qué nos queda?", expone.

Gabi Sanz expone que se debería incentivar a los dueños de pisos para que los alquilen. "¿Dónde están esos pisos, Gabi?", pregunta la sindicalista, "no se sabe ni dónde están".

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