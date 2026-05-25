IU advierte de que Sumar romperá el Gobierno si se demuestra que ha habido corrupción desde 2023 o financiación ilegal en el PSOE

La coordinadora de la Red Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Eva García Sampere, junto a la diputada de IU, Henar Moreno

¿Qué ha dicho? "No vamos a sostener gobiernos corruptos", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz de la Ejecutiva de Izquierda Unida, Eva García Sempere.

La portavoz de Izquierda Unida, Eva García Sempere, advirtió que Sumar podría romper el Gobierno si se demuestra corrupción o financiación ilegal del PSOE. Durante una rueda de prensa con Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, García Sempere aseguró que no permitirán que la derecha llegue al poder sin justificación. Criticó al presidente del PNV, Aitor Esteban, por insinuar un adelanto electoral. Aunque no descartan agotar la legislatura, condicionan su apoyo a la ausencia de corrupción. Rubiño instó al PSOE a ser más decidido en políticas como la prórroga de alquileres. Ambos resaltaron la importancia de la agenda social.

La portavoz de la Ejecutiva de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha advertido este lunes de que Sumar romperá el Gobierno si se demuestra que ha habido corrupción en el formado en 2023 o que el PSOE se ha financiado ilegalmente.

García Sempere ha coprotagonizado la rueda de prensa habitual de los lunes de los partidos implicados en la refundación de Sumar con el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño. Allí, ha garantizado que los partidos que forman Sumar no van a "abrir la puerta a la derecha y la extrema derecha, desde luego no gratuitamente", y ha tachado de "irresponsable que algunas fuerzas políticas deslicen estas cuestiones".

Así, se ha referido a la acusación que el presidente del PNV, Aitor Esteban, lanzó al del Gobierno, Pedro Sánchez, al tacharle de "irresponsable" si no adelanta elecciones a 2026 con el calendario judicial de presuntos casos de corrupción que se avecina. Para ella, hay que estar "muy vigilantes a lo que vaya saliendo", pero ha defendido que lo conocido hasta ahora no es motivo para romper el Gobierno.

Sin embargo, García Sempere ha aclarado que esto no significa que los partidos de Sumar vayan a "agotar en cualquier caso la legislatura", salga lo que salga en el sumario de Plus Ultra en el que está imputado el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, puso la condición en que se demuestre una financiación irregular del PSOE o "corrupción en este Gobierno".

"No vamos a sostener gobiernos corruptos", ha garantizado, tras lo que ha señalado que la legislatura tiene que sacar adelante la agenda social, aunque ha lamentado que la ley de lobbies que presentó Sumar siga "atascada" en el Congreso, y ha dicho querer saber "si el resto de formaciones han dejado caer sus brazos", en alusión al PNV y su sentencia de que la legislatura está acabada.

Por su parte, Rubiño ha reclamado al PSOE "abandonar la tibieza y ser valiente" en la prórroga de alquileres, y en general "ponerse las pilas y dar sentido a lo que quede de legislatura". Pese a ello, ha coincidido con García Sempere, empleando otras palabras, al retar al PNV a que "tendrá que explicar si prefiere que gobiernen Feijóo y Abascal".

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