El Gobierno, indignado tras la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: "Se constata la persecución y obsesión del juez Peinado"

Los detalles Fuentes del Gobierno han explicado a laSexta que la mujer del presidente del Gobierno "va siempre con seguridad y vive en la Moncloa", por lo cual es "impensable que pueda huir".

El Gobierno ha expresado asombro e indignación ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte y abrir juicio oral a Begoña Gómez. Fuentes del Ejecutivo consideran que esta medida refleja una "persecución" y "desproporción" sin fundamento jurídico, motivada por razones políticas. Destacan que Gómez, esposa del presidente, vive en la Moncloa y tiene seguridad, haciendo improbable su fuga. Comparan esta decisión con la del juez Calama, quien no retiró el pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando que su notoriedad pública y arraigo impiden un riesgo de fuga. Acusan al juez Peinado de implicar injustamente a la Policía Nacional en un supuesto plan de fuga.

Asombro e indignación en el Gobierno por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte y abrir juicio oral a Begoña Gómez. Fuentes del Ejecutivo han explicado a laSexta que de esta forma "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

De hecho, han enfatizado que la mujer del presidente del Gobierno "va siempre con seguridad y vive en la Moncloa", por lo cual es "impensable que pueda huir".

Además, las citadas fuentes han comparado esta decisión con la que ha adoptado el juez Calama con José Luis Rodríguez Zapatero, quien denegó la retirada del pasaporte porque el investigado "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".

"Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad", argumentaba el magistrado sobre el expresidente.

Por ello, desde el Gobierno no dan crédito a la medida adoptada por el juez Peinado. Como tampoco dan crédito a la acusación que el magistrado ha realizado contra la Policía Nacional, justificando la retirada del pasaporte con que la propia Policía que custodia a Begoña Gómez podría ayudarla a fugarse. "Es solo otro ejemplo del despropósito al que asistimos", han concluido.

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