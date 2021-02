Alcanzado el primer gran acuerdo entre el Gobierno de coalición y el Partido Popular. Ambos, junto a PNV, han pactado una lista de nombres para llevar a cabo la renovación del Consejo de Administración de RTVE.

La oposición y los socios del Ejecutivo han acordado, según han indicado fuentes 'populares' y socialistas, que los consejeros y consejeras sean:

José Manuel Pérez Tornero (que será elegido el Presidente de la Corporación)

Ramón Colom Esmatges

Elena Sánchez Caballero

Concepción Carmen Cascajosa Virino

José Manuel Martín Medem

Roberto Lakidaín Zabalza

María Carmen Sastre Bellas

Jenaro Castro Muiña

María Consuelo Aparicio Avendaño

Juan José Baños Loinaz

Este acuerdo se vota este jueves en el Congreso de los Diputados, aunque con este pacto cuenta con los votos suficientes para salir adelante. La Cámara Baja elegirá seis de los diez consejeros y, por su parte, el Senado decidirá a los cuatro restantes.

Fuentes socialistas indican a laSexta que en este acuerdo ha sido pactado por PSOE, Unidas Podemos, PP y PNV. Sin embargo, desde la oposición aseguran que en el acuerdo han participado el grupo socialista y el grupo popular.

Tras este gran acuerdo, Rosa María Mateo dejará de ser la administradora única de RTVE para dar paso a José Manuel Pérez Tornero. En un principio, Mateo fue nombrada para ocupar el puesto durante tres meses, pero su mandado se ha extendido dos años y medio debido al retraso en las negociaciones.

Tanto PSOE como PP se han emplazado a continuar negociando en los próximos días para alcanzar nuevos acuerdos con el objetivo de desbloquear el resto de órganos constitucionales e institucionales, cuya renovación está pendiente: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

Ciudadanos acusa a PP y PSOE de "adulterar" el proceso

Este pacto no ha sentado bien a otros grupos del Congreso, como Ciudadanos, que ha anunciado que no participará en la votación porque "han adulterado todo el proceso" y es "una pantomima". Así lo ha manifestado el diputado Guillermo Díaz, que ha preguntado al resto de partidos si no "les da vergüenza votar esto".

"Siento tristeza y vergüenza porque abocan a España a depender del nacionalismo y el populismo. ¿Cómo van a explicar a los que se han arruinado que el único acuerdo al que llegan es para repartirse los jueces y los miembros de la radio televisión pública?", ha señalado durante su intervención en este debate.