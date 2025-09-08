La exmujer de Ábalos asegura que contó las infidelidades de su marido a personas de la cúpula del PSOE

El contexto Carolina Perles ha decidido contar su versión de lo que vivió en su matrimonio con el exministro de Transportes. Ella era consciente de las infidelidades y las trasladó a personas del partido.

La caída de José Luis Ábalos no solo se debió a sus infidelidades, pero estas jugaron un papel importante, según se desprende del relato su exmujer, Carolina Perles. Perles ha revelado que informó a altos cargos del PSOE sobre las infidelidades de Ábalos, un asunto que llegó a oídos de Iván Redondo, quien comunicó al exministro que Pedro Sánchez también estaba al tanto. Según su relato, Koldo García, asesor del ministro, tuvo una presencia constante en el matrimonio, incluso pidiendo información sobre la vida familiar a una empleada, lo que llevó a Perles a exigirle a Ábalos que su asesor no volviera a entrar en su casa.

Ser infiel a su mujer no habría sido lo único que hizo caer a José Luis Ábalos, pero sí influyó. Al menos es lo que se desprende del relato de su exmujer, Carolina Perles, que ha desvelado en una entrevista con 'The Objective' que ella misma contó esas infidelidades a personas de la cúpula del PSOE y que llegaron tan arriba, que Iván Redondo, el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, le trasladó a su vez a Ábalos que el presidente estaba al tanto.

"Sería el primer político, por lo menos aquí en España, que sería cesado por tener una vida extramatrimonial, aunque sea con la prostitución", argumenta Perles, que no obstante revela que Redondo trasladó al ahora exministro "que habían llegado a oídos del presidente sus relaciones extramatrimoniales". Un estilo de vida que habría acabado por enturbiar la relación entre ambos.

"A mí me traslada José Luis que las conversaciones con el presidente ya no eran tampoco tan cordiales (...) El presidente le dice que qué pasa, que si va por libre", sostiene Perles. Ella cree que el poder cambió a su marido: "Había dado un cambio, desde que llegó al Ministerio tan grande… pero yo creo que él no se daba cuenta", relata.

Koldo, omnipresente

Una etapa en la que Koldo García, por entonces asesor del ministro de Transportes, era omnipresente en la vida de Ábalos. También en su matrimonio, que, según Perles, "se convirtió en una relación a tres". "Se pasaba del día a la noche en todo mi entorno familiar", afirma ella.

Una situación que habría llegado al punto de que Koldo supuestamente pidió pidió a una empleada del hogar, que le contase todo lo que sucedía en el domicilio familiar. "Eso ya me parece el límite y así se lo traslado a Jose (...), que no creo ya recomendable que vuelva a poner un pie en mi domicilio", relata Perles. Una llamada de atención más para que Ábalos separase su vida personal de la laboral.