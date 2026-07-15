Iñaki López, sobre el momento de Ana Botín con un youtuber: "Le ofrece un 4%, a mi el Santander ha llegado a ofrecerme un 2%"

Iñaki López reacciona con humor al momento que se vio en el Francia-España del Mundial donde Ana Patricia Botín intenta convencer a un youtuber para que se abra una cuenta en el Santander: "Le falta entregar unos flyers".

Una de las imágenes más curiosas que se vieron en la grada del partido entre España y Francia de las semifinales del Mundial mostraba a Juan Roig y Ana Patricia Botín intentando darse a conocer con un influencer norteamericano.

Botín le explicaba que mientras Mercadona era como "el Wallmart de España", ella presidía el Banco Santander, algo así como "el JP Morgan de Europa".

"Le falta entregar unos flyers", comenta Iñaki López, que ironiza con el momento en que la presidenta del Banco Santander ofrece un interés del 4% al youtuber para que se abra una cuenta en su banco: "A mi el Santander una vez me ofreció un 2%, pero entiendo que él tiene unos ingresos más magros que servidor".

"El estilo no se compra con dinero y estas imágenes dan un poco de cringe", apunta Antonio Maestre. Iñaki, por su parte, cree que a los dos empresarios "les hizo gracia sentirse tan anónimos por parte de este youtuber".

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