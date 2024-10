José Luis Ábalos ahora no descarta ser imputado por el 'caso Koldo'. "Todo es posible, no digo que no" ha reconocido el exministro este jueves a preguntas de laSexta, en sus primeras declaraciones tras los últimos acontecimientos que le sitúan al borde de la imputación, después de que el juez haya preguntado formalmente al Congreso si es diputado y de que el informe de la UCO de la Guardia Civil le atribuya "un papel relevante y de responsabilidad" en la organización criminal.

El que fuera titular de Transportes ha señalado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional "era de esperar" y ha negado haber pedido ayuda a Koldo García para asegurarse de que el teléfono de Pedro Sánchez no estuviera intervenido. "No, el Gobierno no está tan mal de recursos como para eso", ha ironizado.

Del mismo modo, el exdiputado socialista -actualmente en el Grupo Mixto- ha negado haber utilizado un móvil proporcionado por el guardia civil que protegía a la trama. "Qué va. Eso es no entender cómo funciona el Gobierno y la seguridad que tiene, no necesita de terceros. Eso me parece tan obvio que es desconocer cuál es el sistema de seguridad de un Gobierno...", ha esgrimido.

Preguntado acerca de si teme que trasciendan nuevos detalles del informe de la UCO que le señala, el exministro ha respondido así: "No lo sé, porque todo se está revelando, y en todo caso podré defenderme mejor que hasta ahora". A la pregunta directa de si teme ser imputado, Ábalos ha reconocido que "todo es posible": "No digo que no", ha apostillado.

"No formo parte de ninguna trama y lo que es más importante: no me he beneficiado económicamente de nada", ha defendido no obstante Ábalos, que, en cuanto a su relación con el PSOE, al que ha pedido regresar, ha señalado que está "simplemtente siguiendo el proceso del expediente".