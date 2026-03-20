El Supremo embarga a Koldo y estudia hacerlo con Ábalos por no depositar la fianza en el caso de las mascarillas

El contexto El magistrado les reclamó el pasado diciembre fianzas de 60.000 euros y les avisó de que si no presentan dicha cantidad, "les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".

El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para embargar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, quienes no depositaron la fianza de 60.000 euros exigida por el juez en el caso de las mascarillas. Se investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Koldo ya ha sido embargado por 1.102,47 euros, provenientes de un seguro de vida. El Supremo ha solicitado más información sobre sus ingresos y ha advertido que, si no presentan la fianza, se procederá al embargo de bienes. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, mientras que las acusaciones populares solicitan 30 años. Ambos defienden su inocencia.

El Tribunal Supremo ha iniciado este viernes los trámites para embargar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Ninguno de los dos depositó la fianza exigida por el juez. Hablamos de 60.000 euros por si, finalmente, se les condena en el caso de las mascarillas. Recordemos que se investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

De hecho, a Koldo ya le habrían embargado unos 1.000 euros pertenecientes a un seguro de vida y, ahora, el Supremo les ha pedido más información sobre sus ingresos. Es decir, el Tribunal Supremo ha decidido realizar una "averiguación patrimonial" contra el exministro Ábalos y su exasesor.

Concretamente, según un escrito al que laSexta ha tenido acceso, el Tribunal Supremo ha acordado el embargo preventivo de 1.102,47 euros a Koldo García tras no haber depositado la fianza de 60.000 euros. En este caso, una cantidad que funcionaría como cobertura de la responsabilidad civil a la que pudiera ser condenado a la hora de celebrarse el juicio por el caso de las mascarillas.

El depósito, añade el escrito, es el solicitado "para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" a los dos tras el juicio, que comenzará el próximo 7 de abril.

Ese dinero, algo más de mil euros, procede de una póliza de seguro de vida ahorro de capital diferido (que está vencida) de la compañía Generali España de Seguros y Reaseguros SA, cuyo tomador y beneficiario es el investigado. El Supremo acuerda que "se proceda por la citada compañía al ingreso de dicha cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones" del Tribunal Supremo.

En cinco días "se procederá al embargo"

El magistrado les reclamó el pasado diciembre fianzas de 60.000 euros y les avisó de que si no presentan dicha cantidad, "les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".

Del mimo modo, en enero el Supremo dio un plazo de cinco días a los acusados para que depositasen las fianzas e insistió en que, si no la abonaban, "se procederá al embargo de bienes de su propiedad".

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

En sus escritos de defensa, tanto Ábalos como Koldo defendieron su inocencia, asegurando que no cometieron ningún delito en la presunta trama de mascarillas por la que se sentarán en el banquillo junto a Aldama.

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