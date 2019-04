Trillo, la subida de la luz, el muro de Trump... la entrevista de Mariano Rajoy, en siete titulares

Rajoy dice que el juicio a la Gürtel "es bueno" pero no sabía que el PP ha pedido su nulidad: "Ahí me ha sorprendido usted"

Carlos Alsina ha sorprendido al presidente del Gobierno al preguntarle por el juicio a la trama Gürtel. "No es mi prioridad absoluta. Es bueno que haya un juicio", ha dicho Rajoy. El periodista le ha comunicado que el PP ha pedido la nulidad del juicio, y el dirigente se ha limitado a decir: "Ahí me ha sorprendido usted, no estoy en ese tema".

Rajoy valora los datos del paro: "Muchos han encontrado trabajo. Es un acicate para quien no lo ha hecho"

El presidente del Gobierno ha analizado durante su entrevista en 'Más de Uno' con Carlos Alsina los datos de paro en España. "Este año 2017, la previsión del Gobierno supera los 400.000 empleos creados", ha asegurado Rajoy.

"Va a llover", la predicción meteorológica a la que Mariano Rajoy fía la bajada en los precios de la luz

"Está anunciado que va a llover y lógicamente eso dará lugar a una bajada de los precios". Así explica Mariano Rajoy un posible bajada del precio de la luz próximamente en España. Sin embargo, la parte fija del recibo no se tocará.

Mariano Rajoy: "El señor Trillo es funcionario público, es su trabajo. No puede no trabajar"

El presidente del Gobierno ha eludido la polémica del reingreso de Federico Trillo en el Consejo de Estado. Ha afirmado que, al ser "un funcionario público, no puede no trabajar". Sin embargo, cuando Alsina le ha preguntado si no podría trabajar en otro sitio, el presidente ha sentenciado: "Sí, puede trabajar en otra cosa".

Rajoy, sobre las políticas de inmigración de Trump: "Sí, tenemos una valla en Ceuta y Melilla desde hace años"

El presidente del Gobierno ha dicho que lleva "años defendiendo una política de inmigración actuando de origen" en contraposición a la decisión de Trump de levantar un muro con México, si bien, al ser preguntado por la valla en Ceuta y Melilla, ha señalado que "no tiene sentido que se abran fronteras" en todas las partes del mundo.

Mariano Rajoy, tras más de cinco años como presidente del Gobierno: "Yo acabo de llegar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado valorar durante la entrevista en Onda Cero la posible limitación de mandatos a ocho años propuesta por Ciudadanos porque él "acaba de llegar". Carlos Alsina le ha recordado que ya lleva 5 años, pero para él es prematuro hablar de ello porque acaba de ser reelegido.

Mariano Rajoy, sobre los Goya: "No he podido ver las películas nominadas, para mi desgracia. Leo novelas"

El presidente del Gobierno ha señalado en 'Más de Uno' que, si bien no ve cine, sí lee. En el programa, ha recomendado un libro de Fernando Aramburu y uno de Mercedes de Vega.