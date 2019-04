Rajoy dice que el juicio a la Gürtel "es bueno" pero no sabía que el PP ha pedido su nulidad: "Ahí me ha sorprendido usted"

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, DESCONCERTADO CON LA PETICIÓN DE SU PARTIDO

Carlos Alsina ha sorprendido al presidente del Gobierno al preguntarle por el juicio a la trama Gürtel. "No es mi prioridad absoluta. Es bueno que haya un juicio", ha dicho Rajoy. El periodista le ha comunicado que el PP ha pedido la nulidad del juicio, y el dirigente se ha limitado a decir: "Ahí me ha sorprendido usted, no estoy en ese tema".