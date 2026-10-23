Más de 50.000 personas murieron este verano en Europa por las altas temperaturas

Las causas Según los precursores del estudio, el cambio climático sería el responsable del 65% de estos fallecimientos.

Un estudio del Imperial College de Londres y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical revela que las altas temperaturas del verano causaron más de 50.000 muertes en 854 ciudades europeas, con el cambio climático responsable del 65% de ellas. Este fenómeno ha incrementado su impacto desde principios de siglo, cuando era responsable del 40% de las muertes por calor, hasta alcanzar dos tercios en 2026. En España, el cambio climático causó el 77% de las muertes por calor, afectando especialmente a Barcelona y Madrid. En ciudades más pequeñas, como Valencia y Málaga, también se observó un impacto significativo.

Las altas temperaturas de este verano estuvieron detrás de más de 50.000 muertes en 854 ciudades europeas de 30 países: los 27 de la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza. De estos fallecimientos, el cambio climático sería responsable de unos 32.600, el 65% de los registrados .

Estas son las principales conclusiones de las estimaciones de científicos del Imperial College de Londres y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido), publicadas este viernes en dos artículos revisados por pares en la revista Nature Health. Según este mismo estudio, la cifra de mortalidad estimada para el verano de 2026 es la más elevada de los 26 años transcurridos desde 2000. Supera con creces las siguientes cifras más altas, registradas en 2022 (unas 29.000 muertes) y en 2003 (unas 28.000).

Además, el cambio climático es responsable de una proporción cada vez mayor de las muertes por calor. A principios de este siglo se estimaba que estaba detrás de alrededor del 40% de estos fallecimientos, mientras que en 2026 esta cifra ha aumentado hasta representar dos tercios del total.

España: el cambio climático causó el 77% de las muertes por calor

El estudio incluye datos de 90 ciudades españolas y señala que el cambio climático fue responsable de 5.227 de las 6.824 muertes estimadas por calor entre junio y agosto, es decir, el 77% del total. Por localidades, Barcelona fue la segunda ciudad europea con mayor número de muertes adicionales por calor atribuibles al cambio climático (1.587), solo por detrás de Milán (1.627).

El estudio estima que unas 1.842 personas murieron a causa de las temperaturas extremas en Barcelona. Sin embargo, si el clima no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, habría unas 1.587 muertes menos. Esto significa que el cambio climático estuvo detrás del 88% de los fallecimientos por calor en la capital catalana.

En Madrid, el cambio climático provocó 967 muertes adicionales por calor de las 1.067 estimadas, es decir, el 91% del total. La capital española fue la sexta ciudad europea con mayor número de víctimas mortales adicionales por calor atribuibles al cambio climático.

El cambio climático, sin embargo, parece azotar menos a ciudades más pequeñas. En Valencia, el cambio climático fue responsable de 262 de las 355 muertes estimadas por calor este verano, el 74%. En Andalucía, la crisis climática estuvo detrás de 84 de las 111 muertes estimadas por calor en Málaga (77%). Las cifras fueron similares en Sevilla, con 77 de 109 fallecimientos (73%), y Granada, con 71 de 98 (72%). Por su parte, el cambio climático fue responsable de 169 de las 264 muertes estimadas por calor en Zaragoza, el 65% del total.