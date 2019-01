Zimbabue ofrece sus tierras para recrear Wakanda de 'Black Panther' en la vida real

El Gobierno de Zimbabue ha ofrecido a la Unión Africana 2.000 hectáreas para crear 'Wakanda One', una aldea compartida con Zambia en la que se recrearía el paraje y los servicios que aparecen en la película 'Black Panter', según ha confirmado 'The Herald'.

Este proyecto busca atraer habitantes africanos que residen fuera del continente (diáspora) para que contribuyan activamente a la economía del país creando oportunidades y avances en tecnología y educación en 2030. Además, la intención de ambos gobiernos es proporcionar instalaciones sanitarias de vanguardia con nuevas tecnologías y la fabricación de fármacos en el lugar.

La embajadora de la Unión Africana, Arikana Chihombori-Quao, ha confirmado lo hechos en una entrevista durante la inauguración de la Feria Comercial Intraafricana: "Me he reunido recientemente con el Presidente Emmerson Mnanagwa y nos ofreció 2.000 hectáreas para el Wakanda One regional en Victoria Falls. Además, el gobierno de Zambia también ha ofrecido algunas tierras a través del río en Livingstone. Por lo tanto, estamos pensando en construir la aldea que cruza la frontera entre los países".

Por su parte Zambia estaría dispuesto a donar para este proyecto futurista 132 hectáreas de su territorio.