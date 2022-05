El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su esposa Olena, han estado separados, sin poder verse, más de dos meses y medio debido la invasión de su país por parte de Rusia, que se inició el pasado 24 de febrero.

Olena Zelenska y su marido relataron algunos de los momentos que han vivido como familia desde que comenzó la guerra en una entrevista a la que acudieron juntos en el canal de televisión local ICTV, que fue retransmitida en todas las cadenas ucranianas.

La esposa del mandatario ucraniano señaló que espera que su familia, que tiene dos hijas, pueda reunirse "como todas las familias de Ucrania", cuando el conflicto acabe. "La familia está separada. Pero él (Zelenski) vive en el trabajo. Durante dos meses y medio no nos hemos visto, solo hablábamos por teléfono", relató Olena Zelenska en la entrevista. "Cenamos por teléfono: Qué estás cenando o qué ceno yo...", ha contado el mandatario, que bromeó: "No me cuenta todo. Creo que come algo mejor de lo que dice".

Según explicaron, la entrevista ha constituido el segundo encuentro que ambos han mantenido desde que comenzó la guerra y bromearon con ello al decir que había hecho falta un encuentro en televisión para tener "una cita".

En la cita televisiva, la primera dama reveló cómo fue para ella esa primera noche en la que comenzó la invasión. "Me desperté con unos ruidos extraños (...). Estaba oscuro, casi de noche y vi que Volodímir no estaba a mi lado (...). Le pregunté qué pasaba y me dijo: ' Ya ha empezado'".

El presidente ucraniano también dijo que, en el comienzo de la guerra, él se consideraba el objetivo número 1 de los rusos y su familia era el siguiente en la lista.