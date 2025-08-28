Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso contra Kyiv con diez muertos, incluido un niño: "Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones"

Imágenes de archivo. De izquierda a derecha, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El contexto Parece que las palabras que pronunció este miércoles el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, asegurando que Rusia quiere buscar una solución al conflicto ucraniano, "preferiblemente a través de medios diplomáticos", se las ha llevado el viento, tras una nueva jornada de ataques sobre territorio ucraniano.

Una nueva jornada de ataques con misiles y drones rusos sobre la capital ucraniana, Kyiv, ha dejado al menos diez muertos, entre los que se incluye un niño, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Una ofensiva que también ha herido a "docenas" de personas que incluso podrían encontrarse atrapadas bajo los escombros durante unas labores de rescate que todavía no han finalizado.

"Rusia elige los (misiles) balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra", ha compartido Zelenski en la red social X. Este nuevo golpe se registra tan solo un día después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, haya asegurado que Rusia prima, ante todo, encontrar una solución al conflicto ucraniano, "preferiblemente, a través de medios diplomáticos".

En este sentido, aprovecha para lanzar un dardo a aquellos países que "miran hacia otro lado" y "buscan excusas para el presidente ruso, Vladímir Putin". Además, ha hecho un llamamiento para aplicar nuevas sanciones a Rusia, puesto que las oportunidades para la diplomacia "han sido arruinadas".

El número de heridos no hace más que aumentar. Por el momento, se han contabilizado 38 heridos, de los cuales 30 han sido hospitalizados, aunque algunos apuntan que la cifra puede ser mayor.