El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha cancelado la visita que iba a hacer a Madrid el próximo viernes, según han informado fuentes de la Casa del Rey, después de que hubiera anunciado el encuentro que iba a mantener con Felipe VI y un posterior almuerzo en el Palacio Real.

El Palacio de la Zarzuela no ha explicado los motivos de la suspensión de la visita, que iba a ser la primera de carácter bilateral de Zelenski a España y en la que estaba previsto que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para firmar un acuerdo en materia de seguridad. Fuentes diplomáticas han apuntado que la cancelación del viaje del presidente de Ucrania, que iba a incluir a Portugal, se debe a la compleja situación que atraviesa su país ante la ofensiva rusa tras más de dos años de guerra.

El Gobierno no llegó a anunciar oficialmente la visita, aunque el lunes fuentes del Ejecutivo habían reconocido a EFE los preparativos para ella y que en su transcurso se preveía firmar el acuerdo bilateral en materia de seguridad.

La Zarzuela sí informó en torno a las 14.00 horas de este martes de los actos que el presidente ucraniano iba a tener con Felipe VI, una reunión seguida de un almuerzo en el Palacio Real, durante su visita oficial a España. Sin embargo, dos horas después, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, su titular, José Manuel Albares, evitó confirmar la visita de Zelenski. "Sobre cualquier movimiento del presidente Zelenski en cualquier lugar del mundo, por cuestiones de seguridad, en primer lugar, no voy a hacer ningún comentario, ni a confirmar, ni desmentir, ni añadir", señaló.

Albares indicó que el lunes se había puesto en contacto telefónico con su homólogo ucraniano, Dmitró Kuleba, pero insistió en que "por muchos motivos, incluido el de seguridad", no iba a pronunciarse sobre el posible viaje de Zelenski. En esa rueda de prensa compareció junto a Albares su homólogo de Portugal, Paulo Rangel, quien compartió que no era prudente dar detalles sobre una eventual visita de Zelenski a Lisboa por razones de seguridad. "Muchas veces -explicó- estas visitas son decididas en el último momento y, por tanto, no vale la pena especular".

Varios medios de Portugal informaron a primera hora de esta noche de que se cancelaba la visita a este país y a España, y fuentes del Gobierno español insistieron en que desde el Ejecutivo en ningún momento se dio oficialmente por hecha. Ha sido a medianoche cuando Zarzuela ha informado de la anulación de los actos con Zelenski que previamente había anunciado.

Ucrania vive una ofensiva de Rusia en el nuevo frente abierto el viernes en la región nororiental de Járkov, y Zelenski recibió este martes en Kyiv al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Blinken viajó por sorpresa para reafirmar el apoyo de Washington ante esa ofensiva rusa, reconoció que Ucrania pasa por "momentos difíciles" y confirmó que la ayuda militar estadounidense aprobada el mes pasado ya ha comenzado a llegar al frente.

Sánchez ha venido reiterando también el apoyo de España a Ucrania, tal y como ratificó a Zelenski en la conversación telefónica que mantuvieron el pasado 7 de mayo y en la que este le garantizó ese respaldo todo el tiempo que sea necesario. El presidente del Gobierno informó de que en esa conversación hablaron sobre los avances del acuerdo de seguridad entre España y Ucrania que estaba previsto que se rubricara este viernes en Madrid. Con motivo de esa charla, el presidente del Gobierno anunció también que estará presente el próximo mes en Suiza en la Conferencia de Paz que se celebrará sobre Ucrania.