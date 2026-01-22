Zelenski anuncia una cita Ucrania-EEUU-Rusia mientras critica la "inacción" de Europa a favor de Trump como el único capaz de parar a Putin

¿Por qué es importante? El presidente ucraniano espera que la reunión se centre en la cuestión del Donbás, así como ha señalado que el documento de las garantías de seguridad está listo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participó en el Foro Económico de Davos, donde se reunió con Donald Trump y criticó la "inacción" de Europa respecto a la guerra en Ucrania. Zelenski destacó la necesidad de crear fuerzas armadas unificadas en Europa y expresó su frustración por la falta de acción de los líderes europeos. Anunció una reunión trilateral con Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, centrada en el conflicto del Donbás. Aunque el optimismo de Trump era limitado, Zelenski calificó el encuentro como "productivo". La reunión contará con representantes de alto nivel de los tres países involucrados.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha participado este jueves en el Foro Económico de Davos (Suiza) donde se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; ha criticado la "inacción" de Europa en su discurso y anunciado una cita a tres con la presencia de su país, EEUU y Rusia.

Nada más llegar a la ciudad suiza se ha entrevistado con su homólogo estadounidense para tratar de acercar las posturas y así hacer posible un acuerdo de paz que pasa primero por la firma del documento de garantías de seguridad, así como por dejar bien definido el reparto del territorio conquistado por Rusia.

Tras dicho encuentro, ha quedado claro que el optimismo que Trump exhibió el miércoles no era tal. Queda "un largo camino por recorrer", ha asegurado el líder republicano, que ha apuntado que el diálogo había sido "bueno". Más detalles ha ofrecido el ucraniano que ha calificado la reunión como "productiva y sustancial".

Asimismo, ha desvelado que durante la misma, hablaron sobre el trabajo que están llevando a cabo los equipos negociadores y ha avanzado que los documentos sobre las garantías de seguridad "están ahora mejor preparados". Igualmente, ha detallado que le ha solicitado a Trump un "paquete adicional de misiles de defensa aérea".

Reprimenda a Europa por su "inacción" respecto a la guerra en Ucrania, Groenlandia e Irán

Posteriormente, ha dado un discurso ante la cámara de Davos en el que ha cargado duramente contra la inacción de los líderes europeos. "Europa necesita saber cómo defenderse", pero "ha pasado un año y nada ha cambiado", ha expresado antes de indicar que se siente como en la película de 'El día de la marmota'.

"Cada año trae algo nuevo para Europa y para el mundo", ha aseverado en referencia a la extracción de Maduro; la intención de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia o las revueltas de Irán. No obstante, ha lamentado que "la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer al respecto". "Parece que todos están esperando a que Estados Unidos se calme con este tema, con la esperanza de que desaparezca, ¿pero y si no desaparece?", se ha preguntado Zelenski.

A renglón seguido ha descrito a la situación en su país. "Este es el cuarto año de la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y pese a ello, el hombre que la inició [Putin] no solo está libre, sino que todavía está luchando por recuperar su dinero congelado en Europa", ha aseverado, antes de recordar que "cuando llegó el momento de usar esos activos para defendernos de la agresión rusa, la decisión fue bloqueada".

Por todo esto, le ha reclamado a los líderes europeos la creación de "unas fuerzas armadas unificadas que realmente puedan defender Europa". "Europa depende solo de la creencia de que, si llega el peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la Alianza en acción", ha subrayado.

Cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Tras su discurso, Zelenski ha anunciado que el viernes comenzará en Emiratos Árabes Unidos una reunión a tres entre Ucrania, Rusia y EEUU que se prolongará hasta el sábado."Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense", ha explicado, dejando entrever que la iniciativa la había llevado Washington.

Después, y ante los medios de comunicación, ha defendido que el mero hecho de que se vaya a producir un encuentro de esta magnitud "ya es positivo". Igualmente, ha pormenorizado que para la conferencia llegará gente de "Kyiv para llevar a cabo las conversaciones" y que posteriormente le transmitirán cómo van avanzando para ver qué posibles avances se pueden producir.

Por otra parte, ha garantizado que desde su país están dispuestos "a hablar sobre las distintas fases del plan", así como ha deslizado que el acuerdo sobre garantías de seguridad está "listo para firmarse", aunque debe ser refrendado por "las partes, los presidentes y los Parlamentos".

Zelenski espera que el encuentro trilateral se centre en la cuestión del Donbás, parcialmente ocupado por Rusia. "Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio", ha concluido.

Con todo, ya se conocen algunos de los asistentes a esta cita. Estados Unidos estará representado por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, y Ucrania por el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov; el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budanov, el jefe adjunto de la oficina presidencial, Serhi Kislitsia; así como el líder parlamentario del gubernamental Siervo del Pueblo, David Arajamia; y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.