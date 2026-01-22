Groenlandia se abre a una mayor presencia militar de la OTAN pero insiste en la "línea roja" de la "soberanía" y el "respeto mutuo"

¿Qué ha dicho? El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha dicho desconocer el contenido concreto del acuerdo sobre Groenlandia que Trump anunció este miércoles tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero sí ha apuntado que está dispuesto a discutir sobre "muchas cosas", aunque ha dejado claro: "Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, como parte del Reino de Dinamarca".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha expresado su disposición a aumentar la presencia militar de la OTAN en la isla, siempre que se respeten la soberanía y la integridad territorial. Esto surge tras el interés del presidente de EE.UU., Donald Trump, en Groenlandia. Nielsen ha subrayado que cualquier acuerdo sobre la isla debe incluir a Groenlandia y Dinamarca. La ministra de Exteriores, Vivian Motzfeldt, ha confirmado que no hay acuerdos cerrados sin participación groenlandesa. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también ha enfatizado la soberanía de la isla, aunque apoya una mayor presencia de la OTAN en el Ártico.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se ha mostrado este jueves abierto a una mayor presencia militar en el territorio autónomo danés en el marco de la OTAN. "Queremos reforzar la seguridad en el Ártico a través de iniciativas importantes, incluida una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia y una mayor presencia militar y más maniobras", ha dicho Nielsen en una rueda de prensa en Nuuk ante la insistencia del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de hacerse con la isla ártica.

Nielsen ha dicho desconocer el contenido concreto del acuerdo sobre Groenlandia que Trump anunció este miércoles tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero sí ha apuntado que está dispuesto a discutir sobre "muchas cosas", siempre que se haga con "respeto mutuo" y sin tocar las líneas rojas de la soberanía y la integridad territorial. "Como yo lo entiendo, las discusiones de ayer trataron sobre el objetivo común de hacer más en cuanto a la seguridad. Y en eso estamos de acuerdo. Unos representantes de Groenlandia y Dinamarca hablaron con Rutte y le expusieron nuestras líneas rojas", ha afirmado Nielsen.

El líder groenlandés no ha querido posicionarse sobre la posible inclusión de la isla en el sistema de defensa antimisiles estadounidense 'Cúpula Dorada', aunque ha aclarado que no se había hablado nada sobre los minerales u otros recursos del subsuelo de la isla. "Ante todo, solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca pueden llegar a acuerdos sobre Groenlandia", ha declarado. Nielsen se ha mostrado satisfecho porque Trump descartó la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) el uso de la fuerza militar para hacerse con Groenlandia.

"Hasta ayer no podíamos excluir nada", ha dicho el primer ministro groenlandés, que ha calificado la retórica de la anexión usada por Washington de "inaceptable" y ha enfatizado que él mismo busca "el diálogo respetuoso mediante la diplomacia y los canales normales". "Groenlandia se decanta por la Groenlandia que conocemos hoy, como parte del Reino de Dinamarca. Hemos desarrollado nuestra sociedad, democracia y país durante muchos años en el marco del Reino y de la OTAN. Y hemos obtenido autogobierno y derecho de autodeterminación", ha afirmado.

En un comunicado difundido poco antes por el Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés), la ministra de Exteriores, Vivian Motzfeldt, ha señalado que había hablado la víspera con Rutte tras su reunión con Trump en Davos y ha reiterado que no se había cerrado todavía ningún acuerdo sobre la isla. "Quiero subrayar que la OTAN no ha negociado en nombre de Groenlandia. No se ha cerrado ningún acuerdo formal sobre Groenlandia sin la participación del Naalakkersuisut. El Gobierno danés tampoco tuvo representantes en la reunión", ha remarcado Motzfeldt.

La ministra -que el pasado lunes se reunió en Bruselas con Rutte y el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen- ha destacado que el secretario general había informado a Trump de la posición groenlandesa y sus líneas rojas. "Desde mi perspectiva, las noticias de Davos son positivas. Dicho esto, debemos tener nuestras reservas y no hay duda de que nos queda trabajo por hacer hasta sentirnos seguros. Puedo confirmar que ahora empezamos con las reuniones en el grupo de trabajo acordado", ha informado. La creación de un grupo de trabajo conjunto de alto nivel fue el resultado de la reunión de hace una semana en Washington entre Motzfeldt y el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.

Son un estado soberano y sobre eso no hay negociación posible. Así de tajante ha sido también la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien sí aboga por más presencia de la OTAN, pero ha avisado que la soberanía no se toca, y lo ha repetido hasta cinco veces. "Necesitamos una presencia permanente de la OTAN en la región del Ártico, incluso alrededor de Groenlandia", ha dicho Frederiksen a los periodistas antes de la cumbre de emergencia de la UE en Bruselas.

"Está claro para todos que somos un estado soberano y no podemos negociar sobre eso. Pero, por supuesto, podemos discutir con Estados Unidos cómo podemos fortalecer nuestra cooperación común en materia de seguridad en la región ártica", ha declarado.

El 'Mafioso en Jefe' estadounidense ha modulado en el marco del Foro de Davos su amenaza a Groenlandia: "La opción militar no está sobre la mesa, no creo que sea ya necesaria". Y con su triunfalismo maximalista típico, asegura haber conseguido "un acuerdo realmente fantástico para EEUU que nos da todo lo que queríamos".

Ese "todo" incluiría su ansiada cúpula defensiva dorada, seguridad, acceso total a minerales "y todo lo demás". Negocios explotadores aparte, Trump se conformaría con el "modelo Chipre": que sus bases e instalaciones fueran territorio estadounidense, como las embajadas, para entendernos. Pero sobre la soberanía de la isla "no se está aclarando", ha señalado Rutte, y por más que le repregunten, este jueves ha seguido sin contestar a esta pregunta, clave en las reuniones.

