Al menos dos heridos leves en el choque de un tren contra una grúa en Alumbres (Cartagena)

Los detalles Según informa 'Onda Regional', un tren de vía estrecha FEVE ha tenido un siniestro en la línea Cartagena-Los Nietos, concretamente en el punto kilométrico 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza.

Un tren FEVE de vía estrecha ha sufrido un accidente en la línea Cartagena-Los Nietos a la altura de Alumbres al chocar con una grúa por motivos que se desconocen, según informa 'Onda Regional', que recoge que varias personas están heridas con carácter leve.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza. Bomberos y personal sanitario están atendiendo a los heridos en la zona. El tren, que no ha descarrilado, se encuentra en la vía.

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, ha confirmado a laSexta el choque del tren FEVE con un camión grúa, descartando que haya personas atrapadas.

Adif ha publicado en sus redes sociales que la circulación en la línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos se encuentra interrumpida por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria.

Según 'Onda Regional', en el convoy viajaban 15 pasajeros, uno de ellos con movilidad reducida. A todos ellos se les está facilitando alternativas de transporte.

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.