El doble rasero del PP ante la tragedia de Adamuz: evita hablar de dimisiones durante el luto mientras endurece su tono contra el Gobierno

Los detalles Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso, ha asegurado que tras el accidente ferroviario, por respeto, no iba a entrar "en otras consideraciones" a nivel político.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.
En medio del caos provocado por las desgracias que asolan el país estos días, el Partido Popular considera que aún no ha llegado el momento de hablar de dimisiones tras el accidente y apela al respeto a las víctimas durante los tres días de luto oficial.

Así lo ha espetado Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso, quien ha añadido que en estos días de luto, por respeto no iba a entrar "en otras consideraciones". Así, ha defendido la necesidad de prudencia antes de exigir responsabilidades políticas.

Esta postura contrasta con las críticas lanzadas por la ultraderecha, que acusa al conjunto de los partidos de mantener una "complicidad" en cuanto al silencio tras las tragedias ferroviarias.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, insiste en que primero es necesario conocer qué ocurrió exactamente y después, exigir responsabilidades si las hubiera.

Pedir responsabilidades

"Esa responsable deberá asumir su responsabilidad y dimitir, pero no es el Partido Popular el que asumirá ese paso sin tener toda la información", dice Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda y Transportes del PP.

No obstante, el tono de los 'populares' ha comenzado a endurecerse, en línea con lo que reclama una parte de la formación. Muñoz ha anunciado que el PP elevará su nivel de fiscalización y exige que, además del ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, quien está "desaparecido".

Puente, por su parte, asegura estar tranquilo y defiende su actuación. "Tengo la conciencia tranquila conmigo mismo. Las responsabilidades, las que sean necesarias", ha afirmado. Mientras, el Gobierno sostiene en sus informes que no constan denuncias ni incidentes recientes en el punto concreto donde se produjo el accidente.

