El Govern de Cataluña y los maquinistas acuerdan restablecer el servicio de Rodalies tras 36 horas sin servicio

El contexto Óscar Puente ha declarado que se ha firmado la "garantía de seguridad" que reclamaban los maquinistas y espera que el servicio se recupere el viernes.

El Govern y los sindicatos de maquinistas de Renfe han alcanzado un acuerdo para reanudar el servicio de Rodalies en Cataluña, tras más de 36 horas de suspensión debido a un accidente en Gelida que dejó un muerto y varios heridos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que las garantías de seguridad exigidas por los maquinistas están firmadas y espera que el servicio se reanude el viernes. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado pruebas extraordinarias para verificar la seguridad, con 13 equipos revisando los itinerarios, y se establecerá un comité de seguimiento para mejorar la seguridad en la red.

El Govern y los principales sindicatos de maquinistas de Renfe han llegado a un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Cataluña tras más de 36 horas sin servicio, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que dejó una víctima mortal y diversos heridos, según han anunciado el Govern y de Adif.

Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha asegurado que la garantía reclamada por los maquinistas que avala la seguridad de Rodalies "ya está firmada y por escrito", por lo que espera que este viernes se reanude el servicio.

Puente ha afirmado en una entrevista en 'Todo es mentira' de Cuatro que espera que mañana viernes se restablezca el servicio de Rodalies y ha explicado que durante la tarde de este jueves se están realizando trabajos en la vía, algunos pautados previamente, para garantizar la seguridad ferroviaria.

El servicio de Rodalies se encuentra suspendido por segundo día consecutivo debido a una huelga de maquinistas que alegan que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) que causó 45 muertos el pasado domingo y el de Gelida (Barcelona) que dejó un muerto este martes.

Recuperación del servicio

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha comparecido ante los medios tras la reunión celebrada en la Estación de Sants de Barcelona entre sindicatos, Adif, Renfe y el Govern, para informar de este acuerdo.

Paneque ha evitado confirmar si el viernes a las 06:00 horas se habrá reanudado el servicio de transportes. En este sentido, ha explicado que en las próximas horas se van a llevar a cabo unas "pruebas extraordinarias para ratificar la seguridad del sistema".

Para ello, se han organizado 13 equipos que revisarán los 13 itinerarios que hay en Cataluña. "Pensamos que este servicio nos permitirá ir recuperando el sistema a medida que tengamos los informes. Habrá un comité de seguimiento para analizar un plan de actuación de mejoras de seguridad en toda la red", ha indicado.

La consellera también ha recordado que "quien acredita que la red es operable es Adif, y en estos momentos lo que dice el acuerdo es que los maquinistas se añaden a las revisiones para aumentar la seguridad".

Asimismo, ha asegurado que es al Ministerio de Transportes al que le compete informar sobre la titularidad del talud que se desprendió y provocó el choque del tren.

Cierre de la AP-7

En lo que respecta al cierre de la AP-7, Paneque ha reconocido que "seguimos con la misma situación". Se mantiene cerrada la carretera en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, entre las salidas 171 (Martorell) y 179 (Sant Sadurní) mientras se inician las reparaciones del tramo afectado.

Por ello, la consellera ha informado de que el viernes "se mantendrán las medidas como la apertura de los peajes de la C-32" en el Garraf.

