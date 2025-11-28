Witkoff viajará el lunes a Moscú para ofrecer a Putin el reconocimiento de Crimea y los territorios ocupados bajo la mirada de Europa

¿Por qué es importante? A Rusia le interesa un reconocimiento jurídico de las regiones que le arrebató a Ucrania en 2014 y 2022, que son Crimea y el Donbás, en un posible acuerdo para detener la guerra en Ucrania. Y EEUU estaría dispuesto a concedérselo.

Rusia ha recibido un "marco de paz actualizado y refinado" de Estados Unidos y Kyiv para poner fin a la guerra en Ucrania, según confirmó el Kremlin. Steve Witkoff, enviado especial de EEUU, viajará a Moscú para discutir el plan, que incluye el reconocimiento de Crimea y los territorios ocupados como parte de Rusia. El Kremlin, a través de Dmitri Peskov, ha expresado su reticencia a discutir públicamente los avances, cuestionando además la legitimidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Mientras, la Comisión Europea ha instado a Putin a negociar, reafirmando a Zelenski como líder legítimo de Ucrania.

Rusia ha recibido lo que Estados Unidos y Kyiv han llamado un "marco de paz actualizado y refinado" para poner fin a la guerra en Ucrania y lo discutirán la próxima semana, según ha confirmado el Kremlin este viernes. En concreto, el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, viajará el próximo lunes a Moscú para discutir los puntos del plan de paz y ofrecerá al presidente ruso, Vladimir Putin, el reconocimiento de Crimea y los territorios ocupados como parte de Rusia.

El Kremlin ha revelado este viernes que ha recibido el marco del plan de paz de EEUU, ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra. "Nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú", ha señalado en su rueda telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov ha declarado que, de todos modos, Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en "formato tan público, con megáfono," por no adelantarse a los acontecimientos.

Una vez más, el Kremlin ha aprovechado para poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debido a que su mandato expiró en 2024 por la ley marcial y a la imposibilidad de celebrar elecciones en un país en guerra y ocupado por una potencia extranjera. Por ello, el Kremlin ha cuestionado el estado legal de un posible acuerdo con Ucrania, pero que "todo ello, incluidos los matices, se determinará durante las negociaciones".

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre EEUU y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kyiv y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar "socavar" el proceso de paz y se aferra a los territorios ocupados. Como explicó este jueves Putin, a Rusia le interesa un reconocimiento jurídico de las regiones que le arrebató a Ucrania en 2014 y 2022, que son Crimea y el Donbás. Y EEUU estaría dispuesto a concedérselo.

Bruselas exige a Putin sentarse en la mesa de negociación

Mientras, la Comisión Europea (CE) ha instado este viernes a Putin a que se siente en la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania, y ha recalcado que Zelenski es el líder "democráticamente elegido" por los ucranianos, después de que Moscú cuestionara su legitimidad. "El mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. (La UE) está pidiendo a Moscú y a quien lidera el país, el presidente Putin, que venga a la mesa de negociación. Ese es el mensaje a Moscú", ha declarado la portavoz de la CE Paula Pinho en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria.

"El presidente Zelenski es el presidente democráticamente elegido por el pueblo ucraniano de Ucrania, así que obviamente es en esa condición que trabajamos y hemos estado trabajando y apoyando los muchos esfuerzos del presidente Zelenski para poner fin a esta horrible guerra y llegar a la paz", ha asegurado la portavoz de la CE.

Pinho se ha pronunciado en ese sentido tras ser interrogada por el viaje a Moscú del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. En concreto, se le preguntó por si Budapest se puso en contacto con la Comisión Europea antes de desplazarse a Moscú y si Orbán traslada un mensaje de la Unión Europea a la capital rusa.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, viajó este viernes a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo declarado de asegurar el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría y abordar la situación de las negociaciones de paz en Ucrania. Asimismo, Putin ha anunciado este mismo viernes que aceptaba la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania.

