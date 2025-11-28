La negligencia en las obras, clave en la virulencia del incendio en Hong Kong

Los detalles El incendio ha dejado al menos 128 muertos, entre ellos un bombero, alrededor de 200 desaparecidos y cientos de residentes que han perdido sus hogares.

El incendio en un edificio de Hong Kong se propagó rápidamente debido a lonas no ignífugas y planchas de poliestireno inflamables que sellaban las ventanas. El fuego comenzó en la planta baja y, avivado por el viento, convirtió la lona verde de las obras en una chimenea vertical incontrolable. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron a seis bloques más del complejo de viviendas, dejando solo uno intacto. Hasta el momento, hay 128 personas fallecidas y casi 200 desaparecidas. Ocho directivos de la empresa constructora y supervisora del mantenimiento han sido detenidos por negligencia en las medidas de seguridad.

Todo estaba mal en las obras. Las lonas que cubrían la fachada del edificio no eran ignífugas, las alarmas no funcionaron bien. La fachada del edificio en la que se originó el fuego en Hong Kong, era una enorme mecha a punto de prender con lo que fuera. Todavía no se sabe qué es lo que lo inició, pero sí qué fue lo que hizo que se propagase tan rápidamente.

Los primeros gritos de alerta se escucharon al ver un pequeño incendio en la planta baja del edificio. Cinco minutos después de dar el aviso, llegaron los bomberos, Sin embargo, el voraz fuego avanzaba ya rápidamente hacia los pisos superiores.

Avivado por el viento, convirtió la lona verde de las obras en una chimenea vertical incontrolable en cuestión de minutos. Con el avance de las llamas, empezaron a desprenderse, como bolas de fuego, los andamios de bambú.

El incendio empezó en un edifico de un complejo de vivienda, y después se propagó a otros seis bloques más. Solo uno consiguió escapar de las llamas.

A la espera de la causa, su mecha está clara: fueron las lonas que no eran ignífugas y las planchas de poliestireno inflamables que sellaban las ventanas. Una negligencia que se ha cobrado cientos de vidas. De momento, ya son 128 las personas fallecidas y casi 200 las desaparecidas.

De momento, ya son ocho detenidos, todos son directivos de la empresa supervisora del mantenimiento y de la constructora de las obras, que tiene un amplio historial por incumplimiento en la seguridad. Un aspecto clave que podría haber evitado desencadenar esta terrible tragedia.

