Vuelven las bombas a Kyiv: Rusia acaba con la tregua con Ucrania tras la visita de la delegación de EEUU

Los detalles Ucrania ha denunciado un ataque ruso "a plena luz del día" contra la sede de una televisión en Kyiv mientras "los periodistas estaban en directo", además de una oleada de bombardeos durante la madrugada.

Tras la partida de Jared Kushner y Steve Witkoff de Ucrania, los bombardeos rusos han retomado su intensidad en Kyiv. Los ataques, liderados por Vladimir Putin, han dejado al menos dos muertos y 19 heridos, afectando edificios residenciales y un canal de televisión. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, espera que Estados Unidos ayude a desescalar el conflicto en invierno, aunque las bombas continúan cayendo. Un ataque reciente contra el canal de televisión "We Are Ukraine" dejó cinco heridos, lo que Zelenski denunció como un ataque a la libertad de prensa. Los ucranianos, agotados, anhelan la tranquilidad que ofrecen las visitas diplomáticas.

Nada más irse el yerno de Trump Jared Kushner y su hombre de confianza, Steve Witkoff, han vuelto las bombas a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha bombardeado la capital ucraniana con la misma brutalidad de hace unos días. Los ataques han dejado al menos dos muertos y 19 heridos.

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confía en que Washington ayude a que a partir de este invierno la guerra empiece a desescalar. Hasta entonces, sin embargo, las bombas van a seguir cayendo.

Según las imágenes de un vídeo que se ha difundido en redes, un misil ruso ha sorprendido en plena noche a un hombre. Un golpe del que apenas se puede recuperar. "He visto el misil y me he agachado", se le escucha decir cuando, segundos después, se produce otra explosión.

Este es el horror que han vivido los habitantes de Kyiv. Esta madrugada Putin ha atacado con misiles balísticos que han golpeado edificios, residenciales y hasta un canal de televisión. Al menos dos personas han sido asesinadas y hay una decena de heridos.

Los bomberos han trabajado durante horas para apagar las llamas y los equipos de rescates siguen sacando a heridos entre los escombros. Los ucranianos están cansados. Las dos noches de tregua sin bombardeos sobre Kyiv por la visita de la delegación estadounidense han sido un oasis para los civiles.

Una tranquilidad que quieren recuperar. "Dormí muy bien durante dos noches. Pudimos descansar gracias a ellos. Ojalá vengan más a menudo para que no nos bombardeen", ha dicho Iryna, residente en la capital. Pero la normalidad en Ucrania es la que ha dejado una madre recorriendo las calles de Kyiv con su hija en brazos, ajena al horror que la rodea.

"A plena luz del día"

La normalidad —desde hace ya más de cuatro años— es también la de los ataques "a plena luz del día", como el que ha anunciado este martes Zelenski contra la sede de una televisión que ha dejado al menos cinco heridos.

"Rusia atacó a los medios de comunicación y a los periodistas. Un dron de ataque impactó contra el edificio del canal de televisión 'We Are Ukraine', que forma parte del telemaratón United News. Ocurrió a plena luz del día, mientras los periodistas estaban en directo. El edificio quedó parcialmente destruido", ha denunciado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Este ataque ha provocado un incendio que ya ha sido extinguido, si bien el episodio deja cinco heridos, según ha apuntado Zelenski, quien ha señalado que los ataques de Rusia contra medios de comunicación "representan un nuevo capítulo en la degradación rusa, y sin duda debe haber una reacción de Europa y del mundo ante esto".

"Ningún ataque contra Ucrania y los ucranianos, contra la vida, puede quedar impune. Hay que detener a Rusia, y esto solo es posible mediante esfuerzos conjuntos", ha reclamado.

En sus redes sociales, la propia televisión ucraniana ha informado de que el impacto principal del ataque "se produjo en la redacción y las oficinas del personal", a donde se han desplazado equipos de rescate y personal médico.

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