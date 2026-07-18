La última locura de Trump: pruebas anuales y obligatorias de testosterona para militares de EEUU

Los detalles El objetivo, según el Pentágono, es detectar déficits hormonales que puedan afectar al rendimiento físico de las tropas y ofrecerles, de forma voluntaria, terapia de reemplazo hormonal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una nueva polémica al impulsar medidas para facilitar el acceso a tratamientos de testosterona, convirtiéndola en un símbolo de su visión de masculinidad. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció pruebas obligatorias de testosterona para militares de 30 años o más, con el fin de detectar déficits hormonales y ofrecer terapia de reemplazo hormonal voluntaria. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump que busca flexibilizar restricciones a estos tratamientos. La oposición demócrata critica la iniciativa, acusando al Gobierno de aplicar un doble criterio respecto a las personas trans.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma una nueva polémica a su agenda. Después de endurecer su ofensiva contra las políticas de diversidad y los derechos de las personas transexuales, el presidente estadounidense impulsa ahora una batería de medidas para facilitar el acceso a tratamientos de testosterona y convertir esta hormona en uno de los símbolos de su visión de la masculinidad.

La iniciativa llega de la mano de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, que anunció este miércoles pruebas obligatorias de testosterona para todos los militares de 30 años o más. El objetivo, según el Pentágono, es detectar déficits hormonales que puedan afectar al rendimiento físico de las tropas y ofrecerles, de forma voluntaria, terapia de reemplazo hormonal.

De esta manera, según Hegseth, la medida responde a una realidad médica: los niveles de testosterona disminuyen de forma natural con la edad y corregir ese descenso permitiría que los soldados "funcionen al máximo de sus capacidades". Los menores de 30 años también podrán solicitar voluntariamente someterse a estos análisis.

La medida militar se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump. El Departamento de Salud ha anunciado su intención de flexibilizar las restricciones a los tratamientos de reemplazo de testosterona y eliminar algunos de los límites existentes para hombres con niveles bajos asociados al envejecimiento, facilitando así el acceso a este tipo de terapias.

El anuncio ha desatado una fuerte respuesta de la oposición demócrata, que acusa a la Administración de aplicar un doble criterio. Las críticas recuerdan que el propio Gobierno ha restringido el acceso de las personas trans al Ejército y ha limitado los tratamientos hormonales para este colectivo, mientras ahora promueve terapias hormonales para militares cisgénero con niveles bajos de testosterona.

"¿Así que ahora apoyan la atención médica de afirmación de género?", ironizó la congresista demócrata Summer Lee. En la misma línea se expresó la senadora Tammy Duckworth, que afirmó que "eso suena a atención médica de afirmación de género".

La deriva ultra-masculina en Estados Unidos se plasma también en algunos discursos políticos, como el de las mujeres que están pidiendo acabar con el sufragio femenino.

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