Ahora

En una Gaza desecha

Volver a la vida tras la tortura: el emotivo reencuentro de los prisioneros palestinos con sus familias

Los detalles Después de años de torturas y silencios, miles de familias palestinas volvieron a abrazarse en Gaza. Padres que creían a sus hijos muertos, hijos que apenas reconocían a sus padres y reencuentros que ponen rostro al horror vivido en las cárceles israelíes.

Llegada de rehenes palestinos a Ramala, Palestina, este lunes.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Gaza vivió este lunes una jornada cargada de emoción. Padres que volvían a abrazar a sus hijos después de décadas, madres que no podían contener las lágrimas, jóvenes que reconocían a sus padres casi por intuición. Escenas de dolor, alegría y alivio tras años de ausencia.

Son solo algunos de los cientos de reencuentros que se produjeron con la liberación de 2.000 prisioneros palestinos, de los cuales 1.700 eran residentes de Gaza. La mayoría había sido detenida sin cargos ni juicio, muchos de ellos de forma arbitraria. En prisión, aseguran, vivieron auténticas pesadillas: torturas, hambre, aislamiento y humillaciones constantes.

Uno de ellos es Shadi Abu Sido, fotoperiodista. Fue detenido en marzo del año pasado en el hospital Al Shifa, mientras trabajaba. Durante meses no tuvo noticias de su familia. Los soldados israelíes le repetían una y otra vez que todos habían muerto. Por eso, cuando al bajar del autobús vio a sus hijos esperándole, se quedó paralizado. No podía creer que siguieran vivos.

"Has crecido mucho, cariño… has crecido mucho", se escuchaba decir a otro de los liberados mientras abrazaba a su hija. Entre los liberados hay activistas, periodistas, médicos, enfermeros y políticos. Personas que pasaron años entre rejas sin haber sido juzgadas.

Muchos no podían esperar ni a que el autobús se detuviera: bajaban corriendo para abrazar a sus familias, para volver a sentir el calor de casa. Otros se arrodillaban ante sus madres y les besaban los pies, un gesto tradicional de respeto y agradecimiento.

Las marcas del encierro son visibles en cada rostro. Cuerpos frágiles, miradas vacías, cicatrices que no solo son físicas. "Os juro que ni comíamos ni bebíamos. ¡Desnudos! Nos colgaban desnudos día y noche", contaba uno de los hombres recién liberados. "Estábamos en un matadero", decía otro.

Los testimonios se repiten y coinciden: años de abusos y torturas en un sistema de detención que, según denuncian organizaciones de derechos humanos y la ONU, viola de forma sistemática el derecho internacional.

Pero entre tanto dolor, ayer en Gaza se impuso algo más fuerte: la vida. Los abrazos, las lágrimas, los reencuentros. La sensación de volver a empezar, aunque sea desde el dolor. Porque, después de tanto tiempo, para muchos este ha sido el día en que por fin volvieron a vivir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso abre la puerta por primera vez a crear un registro de objetores del aborto, pero juega al despiste
  2. El Supremo mantiene la declaración de Ábalos con su abogado y anuncia una vistilla sobre su prisión
  3. Feijóo se acerca a Vox y propone un plan para endurecer el acceso de migrantes a la residencia: "Si no tiene trabajo, se va"
  4. Trump pone el primer 'pero' a su plan de paz para Gaza: evita garantizar el reconocimiento del Estado palestino
  5. DANA Alice, en directo | Las intensas lluvias ceden y solo Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares siguen en alerta
  6. Ken Follett: "Te llaman antipatriota por decir que muchas familias se enriquecieron con la esclavitud, pero es la verdad"