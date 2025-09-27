Vinculan a Elon Musk en los nuevos documentos del caso Epstein y mencionan un posible viaje del magnate a "una isla"

Los detalles Los demócratas han compartido, de forma detallada, parte de la agenda del pederasta en donde se pueden leer los nombres del multimillonario y también los de Steve Bannon, Peter Thiel y el príncipe Andrés.

Otro capítulo más en el caso del pederasta Jeffrey Epstein. En esta ocasión, se trata de la aparición de un nuevo lote de documentos que han compartido varios congresistas demócratas y que señalarían tanto a Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca, como al magnate multimillonario Elon Musk.

En estos archivos se menciona un posible viaje del dueño de X y de Tesla a una "isla" en 2014, que podría ser a la que Epstein, junto con su pareja Ghislaine Maxwell, llevaba a chicas jóvenes para abusar allí de ellas. Además, en esa agenda aparecen reuniones que habría mantenido con Musk.

Así lo señalan los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes: "Nuevos documentos del patrimonio de Epstein detallan su horario diario. Muestran reuniones con Steve Bannon, con Peter Thiel y también una posible visita de Elon Musk a su isla. Además, el príncipe Andrés figura como pasajero en su avión".

Además, han acompañado la acusación ha ido acompañada en la que se lee, desglosada por horas, una planificación de los encuentros y actividades previstos para los días 5 de diciembre de 2014, 27 de noviembre de 2017 y 16 de febrero de 2019. En ellos aparecen los nombres de Musk, Thiel y Bannon.

En embargo, nada de lo que han presentado contiene acusaciones de irregularidades de ninguno de los tres a quienes mencionan, ni tampoco si las reuniones tuvieron o no lugar.

Trump, envuelto en críticas

En estos últimos meses, Donald Trump está envuelto en críticas por todo lo que rodea al caso Epstein, tanto por su base conservadora como por el movimiento MAGA y también por los demócratas por su gestión con lo relacionado con el pederasta.

A comienzos de julio, el Departamento de Justicia tomó la decisión de no hacer públicos los archivos vinculados a la investigación por tráfico sexual contra Epstein, algo que era contrario a las promesas previas hechas por Trump.

Desde el Partido Demócrata, se ha señalado que estos archivos contenían evidencias que vinculaban a Epstein con "algunos de los hombres más poderosos y adinerados del mundo". Han exigido, en repetidas ocasiones, que se revelen todos los documentos que haya de la investigación.

El dibujo de Trump

En ese sentido, el Congreso aportó el dibujo que Trump habría enviado a Epstein en el que aparece la silueta del cuerpo de una mujer desnuda. "Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!", han demandado los demócratas de la Comisión en redes sociales.

Jeffrey Epstein se suicidó en prisión en 2019 mientras estaba a la espera de juicio cargos de tráfico sexual, ante los cuales se había declarado inocente.

