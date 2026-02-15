La Villa Olímpica se queda sin condones: los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno agotan 10.000 preservativos en 72 horas

Una de las competiciones en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina.

¿Qué ha pasado? Algunos atletas los recogen para llevárselos de recuerdo, otros los venden en internet por precios de hasta 105 euros. "La demanda es mayor de lo esperado", dice la Fundación Milano Cortina

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina han generado anécdotas sorprendentes más allá de las medallas. Un ejemplo es el desabastecimiento de 10.000 condones en solo 72 horas, adquiridos por los atletas. Según 'Corriere della Sera', esto supone una media de cuatro preservativos por deportista. Algunos atletas los han puesto a la venta en Internet por hasta 105 euros, mientras que otros los guardan como recuerdo. La Fundación Milano Cortina ha señalado que no repondrán más condones. Además, el esquiador noruego Sturla Holm Laegreid protagonizó otra polémica al confesar una infidelidad tras ganar una medalla.

Los deportistas olímpicos han decidido plagar la competición de anécdotas curiosas. Como la polémica de esta semana, cuando el esquiador noruego Sturla Holm Laegreid pensó que el mejor momento para pedirle perdón a su novia por haberle sido infiel era justo cuando acababa de ganar una medalla de bronce.

No debió de pensarlo muy bien porque, con su confesión, se ha puesto en el foco sin pedirlo. Lo peor es que dio tantos detalles que, seguramente, esto se va a convertir en un culebrón.

