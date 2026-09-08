Israel responde al veto de Reino Unido: cierre de su consulado en Jerusalén y sanciones a 12 políticos británicos

Los detalles El Gobierno israelí lo ha anunciado como una "contramedida" a la decisión de Londres de vetar el comercio con los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania.

El Reino Unido ha anunciado un veto al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, lo que ha provocado una fuerte reacción de Israel. En respuesta, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha sancionado a 12 políticos británicos, incluido Jeremy Corbyn, y ha cerrado el consulado británico en Jerusalén. Además, ha expulsado al Reino Unido del Centro de Coordinación Civil-Militar y ha finalizado la cooperación en el entrenamiento de fuerzas palestinas. Saar critica la decisión británica como una injerencia en asuntos soberanos y acusa al Gobierno laborista de actuar contra Israel. Francia y Canadá también coordinarán acciones similares.

Reino Unido anunciaba este martes un veto al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania. Una decisión que ha sentado tan mal en el Gobierno de Israel que han respondido en pocas horas sancionando a 12 políticos británicos y cerrando el consulado de Reino Unido que tenían en Jerusalén

Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en una rueda de prensa en la que también ha informado de la expulsión de Reino Unido del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) (el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025) una medida que ya ha tomado contra otros países España y Países Bajos.

Saar, que ha afeado la decisión de Londres alegando su histórico apoyo a la creación del Estado de Israel, ha anunciado además la prohibición de entrada al país a 12 políticos británicos, entre ellos el ex líder laborista Jeremy Corbyn, y "otros" ciudadanos a los que acusa de participar en "actividades antisemitas y antiisraelíes, así como a aquellos que nieguen la existencia del Estado de Israel".

Por otra parte, el titular de Exteriores ha decidido poner fin a las labores de Londres para "entrenar a las fuerzas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria -(nombre con el que Israel denomina a Cisjordania) bajo el 'Equipo de Apoyo Británico en Ramala'".

Saar ha enmarcado estas "contramedidas" en respuesta a la decisión anunciada por su homólogo británico, Ed Miliband, que ha considerado de "moralmente retorcida y una injerencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral", dado que Israel tiene previsto celebrar elecciones legislativas este octubre.

"Lamentablemente hay un Gobierno laborista hostil en el poder que actúa sistemáticamente en contra del Estado de Israel, y eso no nos ha dejado más remedio que responder por fin a sus acciones hostiles (...) Decidieron hacerlo, en vísperas de los días más sagrados del calendario judío, por motivos políticos internos, de cara al Congreso del Partido Laborista que se celebra este mes", ha asegurado.

La medida británica se toma en coordinación con Francia y Canadá que tomarán acciones similares para prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales. Londres ha recordado que se suman a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado o iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.

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