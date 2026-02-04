Ahora

Era Trump 2.0

EEUU anuncia que atacó cinco veces a objetivos del Estado Islámico en Siria en apenas una semana

Los detalles Según ha informado este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), los ataques se han producido entre el 27 de enero y el 2 de febrero.

Estado Islámico en SiriaEstado Islámico en SiriaAgencia EFE

Estados Unidos (EEUU) ha llevado a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según ha informado este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas del Centcom localizaron y destruyeron un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones.

Los ataques se produjeron "mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista", explicó el Centcom en un comunicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"
  3. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  4. Junts y Podemos amenazan con unirse a PP y Vox para tumbar el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios
  5. Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero tras la reunión con Puente
  6. Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"