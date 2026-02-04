Era Trump 2.0
EEUU anuncia que atacó cinco veces a objetivos del Estado Islámico en Siria en apenas una semana
Los detalles Según ha informado este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), los ataques se han producido entre el 27 de enero y el 2 de febrero.
Estados Unidos (EEUU) ha llevado a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según ha informado este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Las fuerzas del Centcom localizaron y destruyeron un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones.
Los ataques se produjeron "mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista", explicó el Centcom en un comunicado.
