El asesinato de Renee Good en Minnesota no frena la burtalidad de los agentes del ICE cuya labor avala una jueza federal

¿Por qué es importante? Las ciudades de Minneapolis y St. Paul han presentado una demanda para que los agentes del ICE dejen de actuar allí. La magistrada instructora no ha querido tomar una decisión inmediata, pero ha marcado plazos de respuesta.

Las calles de Minnesota se han llenado de protestas tras el asesinato de Renee Good por agentes del ICE, lo que ha generado una fuerte represión policial. A pesar de las solicitudes de las autoridades locales, la jueza federal Katherine Menéndez no ha restringido las operaciones del ICE en el estado. Las detenciones se han intensificado, afectando incluso a personas con discapacidad. La Administración Trump ha defendido la actuación del ICE, mientras que una encuesta revela que el 46% de los estadounidenses apoya su abolición. Trump ha moderado su discurso sobre Good tras conocer que su padre era partidario suyo.

Tras el asesinato de Renee Good a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las calles de Minnesota se han llenado de manifestaciones que están siendo duramente reprimidas por los oficiales de este Cuerpo. En este sentido, hasta cuatro agentes se han llevado a una mujer que tiene una discapacidad y que les ha implorado que la dejaran en el suelo. Además, una jueza federal se ha negado a restringir las operaciones del ICE en este estado, a pesar de la solicitud de las autoridades.

La juez federal Katherine Menéndez ha optado por no tomar ninguna decisión inmediata en la primera audiencia del caso presentado por el estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul para que los agentes migratorios enviados por la Administración Trump, pese al rechazo de las autoridades estatales y locales, dejen de actuar.

Tras el asesinato de Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, en medio de una redada en Minneapolis, la ciudad ha sido testigo de una oleada de protestas contra la actuación de los agentes federales y su presencia en las calles. Como respuesta, los agentes del ICE y otras agencias federales han endurecido su campaña en la ciudad y han empezado a hacer detenciones en casas donde, supuestamente, residen familias de migrantes indocumentados.

También se han podido ver arrestos a personas mientras iban conduciendo sus coches. "Necesitamos una pausa. Hay que bajar la temperatura", ha asegurado el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter, según han recogido varios medios.

Por su parte, la magistrada, pese a no haber tomado una decisión, ha asegurado que mantendrá el caso en primera línea y ha dado al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de restricción introducida contra los agentes federales. Tras ese plazo, ha avanzado la jueza, las ciudades y el estado tendrán algunos días más para responder, según ha avanzado la 'Agencia EFE'.

Asimismo, según ha informado la Administración Trump, los agentes desplegados han detenido a docenas de refugiados que se encontraban en el estado y a partir de ahora reexaminarán sus casos. Minneapolis y St. Paul son ciudades santuario, como se conoce a las que limitan su colaboración con los agentes federales de inmigración para proteger a las personas indocumentadas de detenciones y deportaciones. En ambas hay una importante comunidad somalí, a la que Trump ha acusado de "destrozar" el estado y de querer cometer fraude con las ayudas sociales, razón que ha utilizado par enviar a los oficiales.

Dentro de las tensiones entre el Gobierno de Trump y Minnesota, motivadas por dicho despliegue y por la investigación de la muerte de Good, el Departamento de Justicia ha optado este miércoles por dar un paso más y ha presentado una demanda contra el estado por, según dicen, aplicar políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), vetadas por el republicano. "Tomar decisiones de contratación basadas en características inmutables como la raza y el sexo es simple discriminación, y la Administración Trump no tolera tales políticas DEI", aseguró la fiscal general, Pam Bondi.

Las vergonzantes actuaciones del ICE

Una semana ha pasado desde que el ICE asesinase a Renne Good y los agentes siguen campando a sus anchas, de hecho, han incrementado su represión. En la misma ciudad donde todo ocurrió, un grupo de oficiales ha detenido violentamente a una persona con discapacidad que tan solo quería pasar por una calle cortada.

La mujer paró su coche delante de ellos, mientras le gritaban: "¡Muévete! ¡Muévete!". Al ver que la mujer no colaboraba, le han abierto el coche; le han cortado el cinturón y entre cuatro agentes se la han llevado por la fuerza. "No me pueden detener, porque soy una persona con discapacidad. Voy de camino al médico", les ha recriminado en todo momento esta mujer.

Pero estas actuaciones no están teniendo lugar solo en el estado de Minnesota, en el de California otros patrulleros han agarrado a un manifestante, mientras otro policía disparaba en la cara con una bala a otro joven. Por si fuera poco, le han arrastrado violentamente, mientras el chico, con la cara ensangrentada, no podía ni responder.

Trump modera su discurso sobre Good

Tras el asesinato de Good, Donald Trump se refería a ella como "una agitadora, probablemente pagada". No obstante, después de una semana y de enterarse de que, supuestamente, el padre de la mujer era partidario suyo, ha moderado sus palabras. "En circunstancias normales, era [Renee Good] una persona muy sólida y maravillosa", ha expresado en una entrevista en la cadena 'CBS'.

Lo que no ha cambiado han sido sus palabras sobre el ICE, al que sigue defendiendo. "Tenemos cientos de miles de asesinos en nuestro país, asesino. El ICE está tratando de echarlos", ha aseverado en la misma entrevista. Todo pese a que una encuesta, la primera que se ha realizado desde el despliegue de los agentes, ha constatado que hasta el 46% de los estadounidenses está a favor de abolir este Cuerpo tras la violencia policial desatada en Minnesota.

