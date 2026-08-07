Viajando con Trump: el presidente cumple con su gran obsesión y aparece con su mejor pose en el 'pasaporte patriótico' de EEUU

Los detalles El republicano ya está hasta en los pasaportes en lo que iba a ser una edición limitada por los 250 años de la independencia del país. Tal ha sido su acogida, dicen, que la tirada se ha ampliado en otras 250.000 copias.

Donald Trump verá cumplida otra de sus obsesiones con la aparición de su rostro en los "pasaportes patrióticos" de Estados Unidos. Esta edición limitada, creada para el 250 aniversario del país, ha tenido tal acogida que se ha decidido lanzar 250.000 copias adicionales. Trump, conocido por su presencia imponente, también ha utilizado la inteligencia artificial para promocionarse en su red social 'Truth Social', mostrando diferentes facetas de su personalidad. Además, ha celebrado eventos en la Casa Blanca, como un combate de UFC, coincidiendo con su cumpleaños y el aniversario de la independencia de EE.UU., convirtiendo estas fechas en un autorregalo.

Donald Trump va a ver cumplida otra de sus obsesiones. Sí, así va a ser. Así puede ser incluso cuando se estén leyendo estas líneas. Porque el presidente, que por algún motivo quiere ver su cara en todos los lados posibles, va a estar hasta en los pasaportes. En los que en EEUU han llamado 'pasaportes patrióticos'.

Porque ahí estará el republicano. Viajando con quien quiera salir del país. En un documento indispensable para poder viajar al resto del mundo. En ellos, Donald Trump. Un Trump, además que posa como bien él sabe. Serio. Con rostro imponente. Como el presidente de EEUU que es.

Lo cierto es que iba a ser una edición limitada por el 250 aniversario del país que, bajo el mandato de Trump, parece que gira en torno a su figura. Sin embargo, tal ha sido su acogida, o al menos eso es lo que dicen, y tanto se ha demandado que se va a emitir otra tirada con 250.000 copias más.

Así es Trump. Un Trump que tiene a la inteligencia artificial como aliada como dejó ver en una innumerable cantidad de publicaciones en 'Truth Social', su red social, en la que hace no mucho desplegó su mejor repertorio con el Trump nostálgico, el Trump rockstar e incluso el Trump revolucionario. Casualmente, coincidiendo con el lanzamiento de un servicio de acceso anticipado por el que por la mera cantidad de 100.000 dólares se podrán ver sus post antes que nadie.

Todo, con ese Salón de Baile que quiere instalar en una Casa Blanca en la que ha celebrado un combate de UFC para celebrar los 250 años de independencia del país justo el día en que cumplía 80 primaveras.

Porque parece que el aniversario de la independencia de EEUU, entre celebraciones de Trump para consigo mismo, esta siendo todo un autorregalo para el republicano.

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