Venezuela confirma tres muertes por hantavirus en su territorio e investiga el fallecimiento de dos sanitarios

Dos semanas después de que la OMS declarara el fin del brote por hantavirus, el Gobierno venezolano ha confirmado tres muertes por infección de este virus, mientras investiga las causas de la muerte de otros dos médicos.

El Gobierno venezolano ha confirmado la muerte de tres personas infectadas por hantavirus en el estado de Anzoátegui, en el noreste del país, mientras investiga el fallecimiento de otros dos sanitarios en Barinas, en el oeste, si bien no ha confirmado que esto pueda estar relacionado con este virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del brote de hantavirus a principios de julio, después de que no se notificara ningún caso nuevo desde el 25 de mayo: un brote en un crucero procedente de Argentina provocó la muerte de tres personas, mientras una decena de pasajeros y tripulantes se contagiaron también de la enfermedad, si bien consiguieron superarla.

En un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Salud venezolano, el Gobierno confirmó "dos eventos ocurridos recientemente" en los estados de Anzoátegui y Barinas, que han dejado un total de cinco víctimas mortales. En el caso de Anzoátegui, el Ministerio de Sanidad ha podido confirmar la muerte de tres personas con diagnóstico confirmado de hantavirus, un virus "transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas".

Por otro lado, el Ejecutivo ha lamentado también la "pérdida de dos profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse" si bien han señalado que se trata de "eventos focalizados" que "no representan un riesgo para la comunidad general". Desde Caracas subrayan que estos eventos "no guardan relación entre sí" y que dan por descartada "cualquier conexión" entre ambas situaciones.

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