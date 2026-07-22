Mamdani asegura que Netanyahu "no es bienvenido" en Nueva York y pide a Trump que ejecute su orden de arresto: "Es un genocida atroz"

¿Qué ha dicho? El alcalde de Nueva York reclama al Gobierno federal que detenga al primer ministro israelí cuando pise suelo estadounidense y le cataloga como "un criminal de guerra".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha declarado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "no es bienvenido" en su ciudad y ha instado al Gobierno de Donald Trump a ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) en cuanto pise suelo estadounidense. Aunque Mamdani reconoce que su administración no tiene la autoridad para detener a Netanyahu, ha pedido a la Casa Blanca que actúe. Mamdani acusa a Netanyahu de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino y critica el financiamiento estadounidense de las ofensivas israelíes. Concluye comprometiéndose a defender la humanidad y la dignidad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha asegurado este martes que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "no es bienvenido" en su ciudad. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el dirigente demócrata ha reclamado al Gobierno de Donald Trump que ejecute la orden de arresto emitida por en Tribunal Penal Internacional (TPI) tan pronto como pise suelo estadounidense. "Como ya he dicho, coincido con el TPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, al igual que con cualquier otra persona acusada por el TPI", ha explicado el primer edil de Nueva York.

No obstante, ha aclarado que el Ayuntamiento que él dirige no tiene ninguna capacidad de detenerle en caso de que visite la ciudad: "Mi administración ha revisado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí. Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden".

En cualquier caso, Mamdani ha querido dejar claro que "Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni ningún otro criminal de guerra que se encuentre prófugo", y ha emplazado a la Casa Blanca, que "sí que tiene las competencias" para detener al primer ministro israelí, que "se una al TPI y ejecute esa orden".

"Hay una razón por la que el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él", ha destacado, calificando al líder del Estado hebreo como "un criminal de guerra" y el responsable de "un genocidio atroz contra el pueblo palestino".

En esa misma línea, Mamdani señala a Netanyahu como "responsable de la muerte de más de 73.000 personas; de la mutilación de decenas de miles de niños, a quienes se les practican amputaciones sin anestesia; de los ataques contra hospitales neonatales y maternidades, negando a los recién nacidos incluso la oportunidad de vivir; de las innumerables personas a las que dejó morir de hambre al impedirles el acceso a alimentos y ayuda humanitaria, (y) del asesinato a tiros de cientos de trabajadores humanitarios y periodistas".

El alcalde de Nueva York también ha reclamado en su vídeo que el presupuesto federal de los Estados Unidos deje de financiar las ofensivas israelíes en Gaza, Líbano e Irán: "Todo esto pasa mientras nosotros, como estadounidenses, pagamos por las bombas que causan la muerte".

"Si bien no podemos acabar con el genocidio por nuestra cuenta, sí podemos decidir si nuestro silencio se convertirá en otra arma y podemos examinar todas las herramientas a nuestro alcance para defender la humanidad y la dignidad de todas las personas. Ese es mi compromiso con ustedes", ha concluido Zohran Mamdani.

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