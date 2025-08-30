Venezuela amenaza a EEUU con ser "su peor pesadilla": le exige alejarse de sus costas y ocuparse de sus "terribles problemas"

Los detalles El Gobierno venezolano advirtió este martes que el país liderado por Donald Trump planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a los alrededores de su territorio en los próximos días.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, exigió a Estados Unidos que se aleje de las costas venezolanas y se ocupe de sus propios problemas. En la última jornada del alistamiento de milicianos convocado por Nicolás Maduro, Rodríguez criticó las "acciones hostiles" de EE.UU., acusando al país de desplegar buques de guerra en el Caribe. El Gobierno venezolano advirtió sobre el posible envío de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear estadounidense. Maduro pidió a la ONU que intervenga. Rodríguez advirtió que Venezuela podría convertirse en la "peor pesadilla" de EE.UU. y afirmó que el pueblo venezolano está preparado para defender su territorio.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, ha exigido este sábado a Estados Unidos que se aleje de las costas del país y se ocupe de sus "terribles" conflictos: "Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela".

Así lo expresó Rodríguez en la última jornada de la segunda etapa del alistamiento de milicianos que convocó Nicolás Maduro en respuesta a las "amenazas" estadounidenses. Desde el chavismo se acusa al mandatario republicano de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

Por su parte, el Gobierno venezolano advirtió este martes que EEUU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a los alrededores del país en los próximos días.

Es por ello que Maduro exigió a la ONU y su secretario general, António Guterres, posicionarse y lograr que los estadounidenses cesen sus "acciones hostiles".

Mientras, la vicepresidenta amenazó con que Venezuela se convertiría en su "peor pesadilla": "Las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir" a la nación.

"Un sistema en crisis"

"Lo deben tener muy claro, (EE.UU.) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas al día de hoy, problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis", reveló Rodríguez.

Mientras, la funcionaria sostuvo que el pueblo venezolano no se echará atrás y que se está preparando para "defender cada milímetro" de su país ante el plan de Washington de "agredir" al territorio y "apoderarse" de sus "inmensas riquezas energéticas".

"Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de narcotraficante. Venezuela, ustedes lo saben, es un pueblo de paz, es un pueblo de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo", sentenció la también ministra.