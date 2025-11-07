Más que el PIB de 173 países: el bonus de Tesla a Musk le convierte en una superpotencia por sí solo

Los detalles Si el magnate es capaz de cumplir todos los objetivos que le harán ganar 878 millones de dólares, su riqueza aumentará más allá del PIB de estados como Portugal, Bélgica o Noruega.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha recibido la aprobación de los accionistas para un pago de 878 millones de dólares, una cifra que supera el PIB de 173 países, incluidos Portugal y Suiza. Este monto le permitiría adquirir empresas gigantes como Disney o Netflix. El papa León XIV ha criticado esta concentración de riqueza, destacando que los CEO actuales ganan 600 veces más que el trabajador promedio, una disparidad creciente. Musk, el hombre más rico del mundo, podría financiar la educación básica mundial por varios años, pero, al igual que otros multimillonarios, actúa según sus propios intereses.

878.000 millones de dólares. Casi un trillón estadounidense. Solo Elon Musk podrá describir lo que se siente al ingresar tanto dinero después de que los accionistas de Tesla hayan aprobado ese pago a su CEO a cambio de que el magnate cumpla una serie de condiciones para beneficio de la empresa.

Un pago que supone tantos miles y miles de millones que les tenemos que pedir un ejercicio de imaginación para ponernos en su piel. Porque estamos hablando de una persona que gana 39.000 dólares cada minuto.

Y el cómputo global del bonus salarial asusta. Ese casi billón de dólares es más que el PIB de 173 países en el mundo, algunos tan grandes como Portugal, Suiza, Bélgica o Noruega. De hecho, Musk también podría lanzarse a adquirir grandes empresas si le apeteciera. Estaría a su alcance comprar gigantes como Disney, Netflix o McDonald's y todavía le sobrarían algunos miles de millones para su disfrute.

Ahora bien, la cifra es tan sumamente ingente que incluso el papa León XIV ha salido a criticar esa concentración masiva de dinero: "Si eso es lo único que tiene valor (el dinero), entonces estamos en serios problemas". Porque para el pontífice, las cifras que ganan los CEO de algunas empresas se han disparado de forma arbitraria: "Los directores ejecutivos que hace 60 años podrían haber ganado de cuatro a seis veces más de lo que reciben los trabajadores (...) ahora ganan 600 veces más de lo que recibe el trabajador promedio".

Es la realidad del hombre más rico del mundo. Y si realmente quisiera hacer lo correcto, como él mismo afirma, podría. Con ese billón de dólares cubriría la educación básica mundial durante cinco o siete años. Aunque Elon Musk es de esos ricos cada vez más ricos que hacen y deshacen a su antojo. Como Jeff Bezos que hace unos meses decidió cerrar la ciudad de Venecia para poder casarse tranquilamente