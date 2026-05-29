Vance enfría el acuerdo que EEUU confirma y que Irán niega: no sabe "ni cuándo ni si se firmará" pero se muestra "optimista"

Sí, pero... Pese a las dudas que arrojan sus palabras, el vicepresidente de Estados Unidos cree que las negociaciones están en un punto en el que se podrían "sentar en la mesa y zanjar estas cuestiones".

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, aunque aún no se sabe si se firmará el memorando de entendimiento anunciado por Washington y negado por Irán. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se mantiene optimista pese a los ataques en Oriente Medio, afirmando que el alto el fuego persiste mientras buscan un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y reabra el estrecho de Ormuz. Aunque hay avances, persisten obstáculos sobre las reservas de uranio enriquecido. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Trump no aceptará un mal pacto, exigiendo condiciones claras. La verificación es clave para garantizar el cumplimiento por parte de Irán, lo que podría beneficiar a Estados Unidos.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento que anunció este jueves Washington, y negó posteriormente Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo sentirse "optimista".

Vance aseguró que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y permita reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario confirmó avances significativos en las negociaciones pero reconoció dos escollos para alcanzar el acuerdo relativo a las reservas de uranio enriquecido y "la cuestión del enriquecimiento propiamente dicho".

El objetivo es preparar el terreno para una "negociación exitosa", pese a los detalles que quedarán para un futuro porque "requerirán un poco de tiempo", declaró Vance a un grupo de periodistas, cuando regresaba de una ceremonia de graduación de la fuerza aérea en Colorado, y reconoció que ambos países siguen intercambiando propuestas.

"Estamos llegando a un punto en el que, potencialmente, podríamos sentarnos a la mesa y zanjar estas cuestiones; sin embargo, eso exige que logremos avanzar un poco más. No puedo garantizar que lleguemos a ese punto, pero, tal como están las cosas ahora mismo, me siento bastante optimista al respecto", declaró.

Mensajes contradictorios

Washington aseguró este jueves haber alcanzado un acuerdo con Irán a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump, anuncio que más tarde negó Irán.

La agencia Reuters, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, asegura que el acuerdo extendería la tregua por otros 60 días y permitiría el flujo de tráfico a través del estrecho de Ormuz mientras los negociadores abordan temas difíciles como el programa nuclear iraní. De ser aprobado por los líderes de Washington y Teherán, representaría el mayor paso hacia la paz desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero. La noticia del posible acuerdo surgió tras una serie de ataques recíprocos entre ambos países, el incidente más reciente desde que el alto el fuego entró en vigor a principios de abril.

Trump aún no ha aprobado el acuerdo, añadieron las fuentes. La agencia de noticias iraní Tasnim, citando una fuente cercana al equipo negociador, afirmó que el texto del acuerdo no se había finalizado ni confirmado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió tras el anuncio de un preacuerdo que Trump no aceptaría "un mal" pacto al dejar claras "las líneas rojas" que incluyen entregar el uranio altamente enriquecido, no desarrollar el arma nuclear y permitir el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

El vicepresidente remarcó la importancia de la verificación ante un eventual memorando "para garantizar el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán". "De tener éxito, el pacto tendría un impacto significativo en las capacidades militares y nucleares de Irán, lo cual beneficiaría a los Estados Unidos", predijo sobre las negociaciones que siguen en curso.

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