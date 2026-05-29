Revés judicial para Trump: una jueza bloquea el fondo de 1.000 millones para compensar a sus aliados investigados por la Justicia

Los detalles Entre las personas que se iban a beneficiar del mismo están las personas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Es una "farsa corrupta", dijeron del fondo dos agentes presentes en dicha jornada.

Una jueza federal de Virginia ha suspendido temporalmente un fondo de casi 1.000 millones de dólares anunciado por el gobierno de Donald Trump para compensar a sus aliados, quienes, según él, fueron perseguidos por el ejecutivo de Joe Biden. La jueza Leonie Brinkema ha prohibido cualquier acción relacionada con la creación o gestión del fondo, incluyendo la transferencia de dinero y el desembolso de fondos, hasta una audiencia el 12 de junio. El fondo, parte de un acuerdo contra la Fiscalía, ha generado polémica, especialmente por beneficiar a los condenados por el asalto al Capitolio. Demócratas y algunos republicanos buscan limitar el uso de dinero público para evitar que favorezca a aliados de Trump.

Una jueza federal de Virginia ha suspendido de manera temporal el fondo de casi 1.000 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, anunció con el fin de compensar a aliados del presidente que, según él, fueron objeto de persecución por parte del Ejecutivo de Joe Biden.

La orden de la jueza leonie Brinkema establece que la Administración no puede tomar medida alguna "relativa a la creación u operación del Fondo contra la Instrumentalización", lo que incluye "la transferencia de dinero", "la consideración de cualquier reclamación presentada" a este y el "desembolso de cualquier fondo".

Considera la jueza que el bloqueo persigue "asegurar que no se desembolsen fondos de forma irreversible mientras se encuentra pendiente la moción de los demandantes", que han denunciado la creación de esta financiación pública.

La jueza ha establecido además una audiencia para el próximo 12 de junio para escuchar los argumentos y decidir si la suspensión se extiende por más tiempo.

La creación del fondo forma parte de un acuerdo contra la Fiscalía por el que Trump retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

Entre los beneficiados por el fondo estarían los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Dos agentes que estuvieron presentes aquel día presentaron una demanda para bloquearlo, calificándolo de "farsa corrupta" y de "fondo para gastos discrecionales con dinero de los contribuyentes para financiar a los insurrectos y a grupos paramilitares".

El fondo en cuestión ha pasado a formar parte del debate político, con congresistas demócratas y algunos republicanos buscando imponer límites para que el dinero público no termine beneficiando a aliados políticos o donantes de Trump.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán "una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo".

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