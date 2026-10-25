La ultraderechista Le Pen aprovecha los disturbios en Francia para venderse como garantía de "seguridad"

¿Qué ha dicho? La candidata a las elecciones francesas ha vendido su propuesta como la del orden y ha prometido perseguir la inmigración ilegal y recuperar el control de las fronteras y la soberanía militar.

La ultraderecha francesa, liderada por Marine Le Pen, está capitalizando los disturbios recientes para posicionarse como la única fuerza capaz de "combatir la violencia", en un contexto donde las encuestas les favorecen de cara a las próximas elecciones. En su primer gran mitin en Orleans, Le Pen se centró en sus temas habituales de soberanía y seguridad, proponiendo medidas como la persecución de la inmigración ilegal y el control fronterizo. Ante más de 8.000 seguidores, prometió "devolver el poder al pueblo" mediante referendos para impulsar reformas, a pesar de las advertencias sobre la necesidad de mayorías parlamentarias.

La ultraderecha francesa está aprovechando los disturbios para venderse como el único partido capaz de "combatir la violencia". Allí se celebran elecciones en unos meses y las encuestas les dan una subida tras los altercados de los últimos días.

Así, asentada en la dinámica positiva de los sondeos, la líder ultraderechista Marine Le Pen se ha apoyado en su primer gran mitin de campaña este domingo en Orleans en los temas centrales de su ideario, soberanía y seguridad.

Convencida de que el vandalismo y los saqueos del pasado 17 de octubre refuerzan aún más sus opciones de conquistar el Elíseo en su cuarta intentona, Le Pen ha vendido la suya como una propuesta de orden, que promete perseguir la inmigración ilegal y recuperar el control de las fronteras y la soberanía militar.

"Os propongo el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad", ha declarado ante más de 8.000 militantes reunidos en una ciudad simbólica del país por representar la resistencia francesa en tiempos de Juana de Arco.

"Antes de la victoria, hay que estar convencidos de que se puede ganar", ha expresado la líder ultraderechista entre cánticos de "Marine presidenta", en un espectáculo más propio de Estados Unidos que de Francia.

De esta forma, Le Pen ha prometido "devolver el poder al pueblo" y, para ello, utilizar el referéndum para impulsar las grandes reformas que promete, empezando por la inscripción en la Carta Magna del endurecimiento de la política migratoria, aunque los constitucionalistas le hayan advertido de que para eso tendrá que contar con una mayoría reforzada en las cámaras.

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