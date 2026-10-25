Temor y preocupación en Serbia por el despliegue de militares en Belgrado tras la jornada electoral

El contexto Las imágenes difundidas en redes sociales de personas encapuchadas y vestidas de negro merodeando por los alrededores del Parlamento alimentan el temor a posibles altercados.

En Belgrado, la presencia de militares durante la jornada electoral genera inquietud en la oposición serbia, coincidiendo con el cierre de colegios y una noche de incertidumbre en unos comicios reñidos. El presidente Aleksandar Vucic enfrenta a la Lista de los Estudiantes, impulsada por un movimiento universitario contra la corrupción. La aparición de militares y grupos encapuchados cerca del Parlamento aumenta el temor a altercados tras los primeros resultados. Las elecciones, cruciales para Serbia, enfrentan al Partido Progresista Serbio con una candidatura que demanda más transparencia y Estado de derecho, tras protestas por corrupción. La elevada participación y denuncias de irregularidades marcan la jornada, con incidentes violentos en distintas regiones y preocupaciones sobre el secreto del voto.

La presencia de militares en las calles de Belgrado tras la jornada electoral despierta inquietud en la oposición serbia. El despliegue coincide con el cierre de los colegios electorales y con una noche marcada por la incertidumbre ante unos comicios legislativos muy reñidos, en los que la candidatura del presidente Aleksandar Vucic se ha enfrentado a la Lista de los Estudiantes, impulsada por el movimiento universitario contra la corrupción.

La preocupación se ha centrado en la aparición de militares por las calles de la capital, un movimiento que sorprende especialmente después de una jornada electoral que ha transcurrido, en líneas generales, de forma pacífica. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales de personas encapuchadas y vestidas de negro merodeando por los alrededores del Parlamento alimentan el temor a posibles altercados.

La oposición ha observado con inquietud estos movimientos ante la posibilidad de que la publicación de los primeros sondeos y resultados desencadenara disturbios. La presencia de estos grupos y el despliegue militar añaden tensión a una noche electoral en la que el recuento se desarrolla bajo una fuerte vigilancia policial.

Los comicios enfrentan al Partido Progresista Serbio (SNS), la formación de Aleksandar Vucic, con la Lista de los Estudiantes, una candidatura integrada por académicos, economistas, juristas y otros profesionales que canaliza el movimiento ciudadano contra la corrupción y el autoritarismo.

Vucic, figura dominante de la política serbia desde 2014, centra su campaña en la promesa de estabilidad. En el lado contrario, la candidatura universitaria recoge el descontento de quienes reclaman más transparencia, Estado de derecho y garantías democráticas, después de casi dos años de protestas. La movilización estudiantil surge tras la muerte de 16 personas en el derrumbe de un voladizo en una estación de tren renovada mediante un contrato cuestionado por su falta de transparencia. Las protestas terminan convirtiéndose en un movimiento más amplio contra la corrupción y la gestión política del país.

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