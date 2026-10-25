Ahora

Buscan un nuevo hogar

Una casa para Antonio: el drama de una familia en Málaga que debe abandonar su vivienda con su hijo ciego y con autismo

Los detalles El 8 de noviembre han de abandonar el piso y buscan una alternativa que les permita mantener las rutinas del menor, además de su escolarización y el tratamiento que necesita y recibe.

Rocío, con su hijo Antonio
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El drama de la vivienda tiene rostro. Tiene nombres y apellidos. Tiene siempre una historia detrás. Una como la de Rocío y su familia. Como la de unas personas que han de abandonar su vivienda de alquiler en Málaga junto a Antonio, su hijo de seis años que nació sin globo oculares y que además tiene autismo.

Ahora, han de encontrar un nuevo hogar. Uno que les permita mantener las rutinas del menor, su escolarización y los tratamientos que necesita y que está recibiendo.

Tanto Rocío como su marido trabajan en la hostelería mientras buscan a contrarreloj una solución habitacional. Porque el 8 de noviembre deben abandonar el piso. Porque, en su caso, el reto es especialmente complicado. No solo es encontrar una vivienda, sino hallar una que evite un cambio brusco en el entorno del menor.

"Ni queremos que nos regalen nada ni que nos den una casa gratis. Solo poder entrar con tranquilidad para darle bienestar y que se adapte a una vivienda", cuenta Rocío.

Han lamentado que el menor, que sabe moverse en esa casa, pueda no adaptarse bien a las nuevas rutinas al tener que cambiarlas.

"Costó mucho que pudiera caminar aquí. Cuando se le cambia algo en su alrededor le da crisis y se pone nervioso", dice Rocío, que además afirma que "no hubo manera" para que pudieran quedarse en el piso en el que están: "No me importaba que me subiera el alquiler, pero que no me echasen de aquí que mi hijo sabe todo esto".

El motivo por el que tienen que abandonar la vivienda, como cuenta Rocío, es que la propietaria lo necesita "para un familiar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Destrozos y saqueos retransmitidos en directo: laSexta accede a nuevas imágenes de los disturbios en Barcelona
  2. Sánchez asegura que Vox "pone las ideas" y el PP "la ambición de poder": "Un Gobierno suyo supone retroceder 50 años"
  3. María Corina Machado regresa a Venezuela 10 meses después: "Estoy aquí, con ustedes"
  4. Continuismo o bolsonarismo: Brasil va a la segunda vuelta con los candidatos rozando el empate técnico
  5. Miles de personas marchan en Madrid con Vivas al frente "por una Ceuta segura, española y europea": "Venimos a decir basta ya"
  6. Al menos 80 heridos, 22 de ellos graves, tras caer un autobús por un talud de 20 metros en Fogars de Montclús