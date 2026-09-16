Las camisetas y lemas que defiendo los elijo yo, nadie me los impone. Solo por el hecho de que alguien me indique el mensaje que debo defender dejo de hacerlo porque soy consciente de que no hay símbolo ni mensaje sin contexto que lo transforme, modifique y dé sentido. Por eso me parece perfecta la decisión de Mbappé, Vinicius y Konaté. Magnífica y valiente.

"Todos somos caballas" ya no es un mensaje de apoyo a Ceuta porque viene intoxicado por una dialéctica ultra que llama invasores a los migrantes, los deshumaniza y promueve un mensaje contraria a su bienestar. Ponte tú mi camiseta, una que diga, "Todos somos caballas…e inmigrantes". O la llevas o eres una escoria racista.

Tú quedas bajo el marco que yo he indicado, porque si yo llevo esa camiseta tendrá el mensaje que yo quiero que tenga y que va mucho más allá de la literalidad del texto. Por supuesto que yo no llevaría esa camiseta como han hecho Vinicius, Mbappé y Konaté porque soy consciente, como ellos, del contexto racista en el que se realiza. Soy consciente de lo que alimenta y eso es contrario a mis valores.

La campaña viene motivada por una asociación de empresarios de Valencia presidida por Antonio Boluda. Cínicos y oportunistas que buscan hacerse una campaña publicitaria mientras se siguen llenando los bolsillos. Soy consciente de que el hecho de que la patronal haga una campaña no será motivo para que los jugadores no quieran participar, pero para mí ya es motivo más que suficiente para no hacerlo. Ni con un palo y más sabiendo que son colaboradores necesarios de lo que ocurre en Ceuta haciendo negocios con el sátrapa Mohamed VI.

Esos empresarios, tan patriotas ellos, tienen jugosos negocios con Marruecos y no parecen estar dispuestos a dejar de comercial con la dictadura marroquí que tan mala vida da a los caballas. Antonio Arias, Ceo de Vectalia, y miembro de la asociación empresarial estuvo de viaje con Felipe VI por el país magrebí. La empresa de uno de los promotores de la camiseta opera en Marruecos gestionando el transporte público de Nador y de 11 municipios del conocido como Gran Nador y también en la ciudad de Safí.

Antonio Boluda vendió parte de la empresa gestora de los Marruecos españoles por 80 millones de euros a la marroquí pública Marsa Maroc dando acceso a una estructura crítica como los puertos a Mohamed VI. Una operación tan crítica que el presidente del Cabildo de Gran Canaria pidió que se paralizara por parte del Estado. En esa asociación también se encuentra Fernando Roig, Mercadona, o Adolfo Utor, de Balearia que gestiona los ferrys a Marruecos.

Muchas de las empresas insertas en esa asociación tienen intereses muy jugosos en el país africano, empresas como Nealis o Mercadona son promotoras del Foro Mediterráneo que defiende una alianza estratégica con Marruecos. Pueden hacer mucho más que mándar a gente a ponerse camisetas. España necesita muy poco para mostrarse como lo racista que es. Porque sí, España es racista. Una inmensa mayoría lo es, e incluso quien no lo es tiene comportamientos racistas.

La reacción contra Vinicius, Mbappé y Konaté trasciende lo deportivo porque hasta los aficionados del Real Madrid que han mostrado su odio contra los jugadores lo hacen porque consideran que por muy ídolos que sean por encima de todo son negros y deben un respeto debido a quien les da su trabajo. Se deben al código del buen negro doméstico, el que guarda sus opiniones cuando molestan al jefe de la plantación. Lo explicó Malcolm X en su "mensaje a las bases" y quien quiera entenderlo que lo lea.

A Ceuta se le defiende de muchas maneras que pocos parecen querer realizar, una de ellas es ofrecerse para compartir la carga asistencial que están sufriendo los caballas y que los inmigrantes puedan repartirse por el resto de comunidades autónomas, pero entonces habría que ponerse otra camiseta que dijera, "Que se jodan los caballas, a mi barrio que no vengan".

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