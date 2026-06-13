La ultraderecha avanza: cada vez más episodios violentos racistas en varios países del mundo

El contexto El informe de la OIT señala que el Reino Unido ha pasado de nueve episodios de violencia racista en 2024 a los 25 que sucedieron el año pasado.

Torre-Pacheco, Southport y Belfast han sido escenarios de episodios racistas, reflejando un aumento global del racismo. Durante su visita a España, el Papa León XIV destacó la importancia de la humanidad ante el creciente racismo. Según la OIT, el Reino Unido experimentó un incremento en la violencia racista, pasando de nueve casos en 2024 a 25 el año pasado, mientras que Alemania y Australia registraron 16 en 2025. El aumento del odio racial coincide con guerras y desplazamientos forzosos, afectando a más de 117 millones de personas. Honoriné Mangomo, refugiada en España, destaca los desafíos actuales, agravados por discursos políticos que promueven la prioridad nacional.

Torre-Pacheco, Southport y Belfast. Estas tres localidades han vivido tres episodios que tienen algo en común: el racismo que se dispara en el mundo.

León XIV, durante su viaje a España no ha parado de lanzar un mismo mensaje quizás precisamente por esta situación al alza. "Junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad", decía el pontífice durante su visita a Canarias.

El informe de la OIT señala que el Reino Unido ha pasado de nueve episodios de violencia racista en 2024 a los 25 que sucedieron el año pasado. Otros países, como Alemania o Australia, tuvieron 16 durante el 2025.

Un odio racial que aumenta cuando las guerras y los desplazamientos forzosos son una constante en nuestro tiempo. "Son más de 117 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel global y el 38% son niños y niñas", señala Paula Barrachina, portavoz de Acnur.

Una de esas personas era Honoriné Mangomo, quien llegó a España desde Gabón con 18 años junto a su bebé de seis meses: "Intenté llamar a todas las embajadas y no hubo suerte, la única que me abrió la puerta fue la de España".

Su recién nacido tenía parálisis cerebral, algo que en África no se perdona. España le dio una oportunidad e incluso algo más: "España supo querer a mi hijo y pude disfrutar a mi hijo hasta los 20 años cuando falleció".

Ahora no sabe si habría tenido tanta suerte: "Hoy en día vivimos con miedo. En España también porque son los discursos que transmiten". Bueno, y hechos como la prioridad nacional que Vox está imponiendo y el PP está aceptando en varias comunidades autónomas.

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