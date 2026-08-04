El PP, a la carga en Bruselas: acusa al Gobierno de Sánchez de "poner en peligro la soberanía nacional" por la crisis de Ceuta

Los detalles Los 22 eurodiputados 'populares' han enviado una carta a todos los miembros del Parlamento Europeo en la que alerta de que la crisis migratoria ha puesto en peligro no solo la integridad territorial de España, sino también del espacio europeo sin fronteras Schengen.

La crisis migratoria en Ceuta ha generado preocupación en varios países europeos y en el Partido Popular Europeo, quienes acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en peligro la soberanía nacional y la integridad del espacio Schengen. El PP ha enviado una carta al Parlamento Europeo alertando sobre la situación, solicitando un debate urgente para abordar la crisis. Los populares critican la gestión del Gobierno español y destacan que la Comisión Europea ofreció apoyo adicional. Además, países como Francia han reforzado sus controles fronterizos. La delegación española del PPE pide una respuesta europea coordinada ante esta situación que amenaza la seguridad de las fronteras exteriores de la UE.

No solo Italia, Dinamarca, Suecia o otros 19 países europeos consideran que la crisis migratoria en Ceuta ha puesto en peligro el espacio europeo sin fronteras Schengen, sino que también lo piensa así el Partido Popular europeo que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "poner en peligro la soberanía nacional".

La formación 'popular' ha remitido una carta a todos los miembros del Parlamento Europeo en la que alerta de que la crisis por el paso de miles de personas de forma irregular de Marruecos a Ceuta ha puesto en peligro no solo la integridad territorial de España, sino también del espacio europeo sin fronteras Schengen.

Además, el grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara ha solicitado que se celebre un debate urgente sobre la crisis migratoria en Ceuta en el próximo pleno, en la semana del 14 de septiembre en Estrasburgo (Francia). "Podemos afirmar con rotundidad que estamos ante la peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa", indica la misiva firmada por los 22 eurodiputados del PP, que reclaman una "respuesta europea contundente" ante lo que consideran una vulneración de la frontera exterior de la Unión Europea.

En la carta, el PP sostiene que lo ocurrido va más allá de una crisis migratoria y supone "una amenaza para la integridad territorial de España y para la credibilidad del espacio Schengen". Los eurodiputados populares critican además la gestión del Gobierno español y recuerdan que la Comisión Europea ofreció reforzar su apoyo financiero, técnico y operativo a España, incluido el despliegue de la agencia comunitaria de fronteras exteriores.

Igualmente, recogen como Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria o Chequia "han expresado su preocupación por los acontecimientos de Ceuta y por su posible impacto en el espacio Schengen", y que Francia ya ha anunciado un refuerzo de los controles en su frontera con España como "medida preventiva".

Finalmente, la delegación española del PPE afirma que "la instrumentalización de la inmigración como herramienta de presión" contra un Estado miembro exige una "respuesta europea coordinada", y advierte de que lo que está en juego no es únicamente la soberanía de España sino también "la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la supervivencia del espacio Schengen".

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