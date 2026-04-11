Lanchas rápidas, buzos y varios helicópteros: así ha sido el histórico amerizaje del Artemis II

Los detalles Reid, Victor, Christina y Jeremy han vuelto a la Tierra diez días después de que comenzara la misión. Lo han hecho amerizando en el océano Pacífico frente a la costa de California (EEUU).

El 10 de abril se marcó un hito histórico cuando cuatro astronautas completaron con éxito la misión Artemis II de la NASA, orbitando la Luna. La nave Orion, que despegó sin contratiempos desde Cabo Cañaveral el 1 de abril, alcanzó la órbita lunar y regresó diez días después. El amerizaje en el océano Pacífico, frente a California, se realizó bajo condiciones extremas, con la nave soportando temperaturas de hasta 2.760 grados centígrados durante la reentrada. El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, confirmó que todos los sistemas funcionaron correctamente. La tripulación, en buen estado de salud, fue recogida y trasladada para evaluaciones médicas en Houston.

Este viernes, ya sábado en España, se ha hecho historia. Un 10 de abril que pasará a estudiarse en los libros de texto como el día en que cuatro astronautas completaron un viaje alrededor de la Luna en el marco de la misión Artemis II de la NASA.

La nave llegó a la órbita lunar el lunes pasado, 1 de abril, tras un despegue sin complicaciones desde Cabo Cañaveral (Florida), momento en el que el mundo puso la mirada en Reid, Victor, Christina y Jeremy. Así, 10 días después, la misión concluía con éxito y su tripulación amerizaba en el océano Pacífico frente a la costa de California (EEUU).

Bajo expectación y en unas condiciones extremas, la nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas, ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local).

Durante la reentrada en la Tierra, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha acumulado plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora. Así, la tripulación volvía a casa en una especie de bola de fuego.

Los miembros de la tripulación Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover son evacuados de la cápsula del Artemis II.

Por su parte, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, ha destacado que los sistemas críticos de la misión han funcionado conforme a lo previsto durante las fases más delicadas del regreso. "La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba", ha celebrado.

De la misma manera, la NASA ha confirmado que los integrantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.

Una vez en el océano, los responsables de recoger a la tripulacion han sido los buzos, que tenían como cometido evaluar el aire y el agua de alrededor y asegurarse de que fuera seguro salir de la nave. Asimismo, han ayudado a subir a una plataforma inflable a los integrantes de la misión, donde han sido recogidos por varios helicópteros y trasladados a la enfermería de un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra y después trasladarlos a Houston (Texas).

Mientras, y como cabía esperar, el presidente estadounidense, Donald Trump, sacaba pecho del exitoso amerizaje y felicitaba a los "talentosos" tripulantes de la nave Orion. "Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", ha manifestado el mandatario republicano en sus redes sociales.

En la misma línea, el magnate ha transmitido a la tripulación su deseo de recibirlos "a todos pronto" en la Casa Blanca y ha augurado que este trascendental hito se repetirá, al tiempo que ha conjeturado sobre una futura misión con destino al planeta rojo: "¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!", ha augurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.