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Ucrania mantiene la presión sobre Rusia tras un ataque a Kyiv que deja nueve muertos y más de 30 heridos

¿Qué está pasando? Las fuerzas de Zelenski han respondido al bombardeo de Putin con misiles balísticos sobre la capital atacando refinerías lejos del frente y al conocido como Amazon ruso.

Ataque de Ucrania al conocido como Amazon ruso
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La guerra entre Rusia y Ucrania sigue con su escalada. Esa guerra con la que Donald Trump dijo que acabaría en semanas si llegaba a la Casa Blanca. Esa que, más de año y medio después de su toma de posesión, sigue subiendo de nivel. Esta vez, los rusos han bombardeado Kyiv dejando al menos nueve muertos en una ofensiva que ha tenido respuesta por parte de las fuerzas de Zelenski.

Una que ha ido dirigida contra tres refinerías rusas a 1.600 kilómetros de la frontera. Porque es la estrategia ucraniana. Porque es el camino que han elegido en Ucrania para meter presión a Rusia. Para mantener la presión sobre el país de Putin. Atacando grandes objetivos. Poniendo el foco en la energía y en instalaciones como el conocido Amazon ruso.

Como un lugar cuya fundadora rechaza el supuesto y hecho de ser un objetivo legítimo de la guerra. "Su único objetivo es ejercer presión, desestabilizar la situación y sembrar el pánico y la conmoción entre un gran número de rusos", ha afirmado Tatyana Kim, cofundadora y directora de Wildberries.

Es así como Ucrania está afrontando la guerra. Es así como responde a las ofensivas rusas dirigidas hacia su población civil. Es lo que ha sucedido, una vez más, en Kyiv, donde decenas de misiles balísticos han dejado al menos nueve muertos y 30 heridos.

"Otro ataque contra la ciudad de Kyiv se ha llevado a cabo principalmente con misiles balísticos. Hemos reportado daños en cinco distritos de nuestra ciudad", ha informado Vitali Klitschko, alcalde de la capital.

Las imágenes de la cámara corporal de un voluntario muestran a los vecinos refugiados mientras esperan a que termine la ofensiva.

Tras la misma, los Bomberos apagan los incendios y evalúan la magnitud de la destrucción. Los efectos de una noche de explosiones que deja edificios completamente destruidos.

"Miré el reloj. Eran las 01:30 y escuché la sirena antiaérea. Casi de inmediato, llegaron las explosiones. Una tras otra", cuentan.

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